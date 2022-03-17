Оккупанты сбрасывают на Мариуполь от 50 до 100 авиабомб в сутки: какая ситуация в городе

Войска РФ держат заложников в больнице. Фото: коллаж "Сегодня"

Более 350 тысяч мариупольцев до сих пор скрываются в хранилищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупантов. Ситуация в городе критическая.

Про это сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.

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Что происходит

Как отмечается, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

"Разрушения колоссальные. По предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% – не подлежит восстановлению. Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отражать атаки врага, превосходящего по численности. Бои идут уже на окраинах города, но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу", – указали в совете.

Также стало известно, что около 6500 легковых машин выехали из Мариуполя.

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"Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя выехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек".

Ситуация в Украине 17 марта

Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.

Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.

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В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные русскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг ворует и забивает скот, а также обыскивает дома людей.

Напомним, российские оккупанты не пропускают в город Мариуполь гуманитарный конвой, который ждут жители заблокированного города.

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