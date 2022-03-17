Окупанти скидають на Маріуполь від 50 до 100 авіабомб на добу: яка ситуація в місті

Війська РФ тримають заручників у лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"

Понад 350 тисяч маріупольців і досі ховаються у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупантів. Ситуація в місті критична.

Про це повідомляє в Telegram Маріупольська міська рада.

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Що відбувається

Як зазначається, в середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб.

"Руйнування колосальні. За попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% – не підлягає відновленню. Збройні сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої тривають уже на околицях міста, але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю", – вказали в раді.

Також стало відомо, що загалом близько 6500 легкових машин виїхали з Маріуполя:

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"Частина людей вже дісталася Запоріжжя, де вони отримали необхідну першу допомогу в центрах підтримки. Всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей".

Ситуація в Україні 17 березня

Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.

Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.

Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.

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В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також обшукує будинки людей.

Нагадаємо, російські окупанти не пропускають до міста Маріуполь гуманітарний конвой, на який чекають жителі заблокованого міста.

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