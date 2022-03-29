Около 100 общин присоединятся к ПЦУ, 50 – уже перешли

В ПЦУ переходят все больше церквей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последнее время более 50 общин перешли в ПЦУ, еще около 100 общин тоже решили перейти и сейчас находятся в процессе присоединения.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в эфире общенационального телемарафона.

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"Постепенно украинцы, находившиеся в духовном заблуждении до сих пор, начинают прозревать. Община за общиной, по всей Украине, в каждой области, не только на западе, но и в центре, на востоке и на юге", - сказал Епифаний.

Владыка добавил, что представители духовенства ежедневно обращаются в ПЦУ и сообщают, что их община приняла решение о переходе.

"Согласно законодательству, каждая община имеет право изменить свою юрисдикцию. Поэтому я призываю в дальнейшем общины московского патриархата принимать соответствующие решения, не молчать, а приобщаться к признанной Православной церкви", – отметил митрополит.

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Епифаний рассказал о войне и вере

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний подчеркивает, что убивать российских захватчиков не является грехом в глазах ПЦУ.

"Мы как народ не стремимся к смерти тех, кто является нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев. Защищать, убивать врага – это не грех. Мы защищаем, мы не стремимся к чужому. И тот, кто пришел к нам с мечом, он от того меча и погибнет", – отметил предстоятель ПЦУ.