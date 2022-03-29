Близько 100 громад приєднаються до ПЦУ, 50 – вже перейшли

У ПЦУ переходять дедалі більше церков / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останній період понад 50 громад перейшли до ПЦУ, ще близько 100 громад теж вирішили перейти і зараз перебувають у процесі приєднання.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Реклама

"Поступово українці, які перебували в духовній омані досі, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на заході, але і в центрі, на сході і на півдні",– сказав Епіфаній.

Владика додав, що представники духовенства щодня звертаються до ПЦУ та повідомляють, що їхня громада прийняла рішення про перехід.

"Згідно з законодавством, кожна громада має право змінити свою юрисдикцію. Тому я закликаю надалі громади Московського патріархату ухвалювати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", – зазначив митрополит.

Реклама

Епіфаній розповів про війну та віру

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній наголошує, що вбивати російських загарбників не є гріхом у власних очах ПЦУ.

"Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли до нашої домівки, ми захищаємо свою сім'ю, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас із мечем, він від того меча і загине", – зазначив предстоятель ПЦУ.