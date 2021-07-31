Он "гопник". Милованов назвал причину драки с Данилюком

Советник председателя ОП заявил, что экс-министр финансов ударил его за отстранение от конкурса на должность главы Бюро Экономической Безопасности

Милованов - председатель конкурсной комиссии по отбору председателя Бюро Экономической Безопасности, а Данилюк один из кандидатов на должность / Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы ОП Тимофей Милованов, который прямо на праздновании дня рождения подрался с министром финансов Украины (2016-2018) Александром Данилюком, рассказал, почему между двумя политиками вспыхнул конфликт.

Об этом он написал в Facebook.

Милованов объяснил, что он председатель конкурсной комиссии по отбору председателя Бюро Экономической Безопасности, а Данилюк один из кандидатов на должность. Однако комиссия отстранила его от конкурса, за что экс-министр финансов и ударил советника главы ОП.

"Кандидат говорит что он реформатор, на комиссию оказывалось давление чтобы его отстранить А на самом деле – давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения", – написал Милованов.

По его словам, на данном этапе многие кандидаты пытаются разбалансировать конкурс, чтобы отсрочить запуск новой службы и внедрение важной реформы.

"Мой совет таким кандидатам: внимательно читать закон и выполнять его, или нанять юристов, если не хватает своей компетенции. И вести борьбу не в ФБ или физически, а в правовом поле. Просьба ко всем органам: не политизировать конкурс и действовать в рамках своих полномочий и строго по закону", – заявил Милованов.

Советник председателя ОП также добавил к сообщению приглашение на вечеринку – Данилюк пригласил его лично.

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Фото: скриншот

Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Данилюк ударил Милованова на праздновании своего дня рождения. Сначала советник главы ОП опубликовал на своей странице в Facebook совместное фото, а через пару часов у них произошел конфликт.

Также напомним, это не первая драка в Раде. В декабре 2019-го подрались Гео Лерос и Максим Бужанский. Причиной для конфликта стала переписка Лероса с "слугой" Ириной Верещук, которую Гео якобы оскорбил в внутрифракционном чате. За нее вступился Максим Бужанский, который потребовал от Лероса извинений. Все закончилось дракой на галерке в зале заседаний.