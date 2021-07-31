Він "гопнік". Милованов назвав причину бійки з Данилюком

Радник голови ОП заявив, що ексміністр фінансів вдарив його за відсторонення від конкурсу на посаду голови Бюро Економічної Безпеки

Милованов - голова конкурсної комісії з відбору голови Бюро Економічної Безпеки, а Данилюк один з кандидатів на посаду / Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави ОП Тимофій Милованов, який прямо на святкуванні дня народження побивсяз міністром фінансів України (2016-2018) Олександром Данилюком, розповів чому між двома політиками спалахнув конфлікт.

Про це він написав у Facebook.

Милованов пояснив, що він голова конкурсної комісії з відбору голови Бюро Економічної Безпеки, а Данилюк один із кандидатів на посаду. Проте комісія відсторонила його від конкурсу, за що ексміністр фінансів і вдарив радника глави ОП.

"Кандидат каже що він реформатор, що на комісію чинили тиск щоб його відсторонити А насправді – тиск чинить сам реформатор. І тоді це не реформатор, а гопнік Так робили в 90х. Били чиновників коли вони приймали "не ті" рішення", – написав Милованов.

За його словами, на даному етапі багато кандидатів намагаються розбалансувати конкурс, щоб відтермінувати запуск нової служби і впровадження важливоі реформи.

"Моя порада таким кандидатам: уважно читати закон і виконувати його, або найняти юристів, якщо не вистачає своєї компетенції. І вести боротьбу не в ФБ або фізично, а в правовому полі. Прохання до всіх органів: не політизувати конкурс і діяти в рамках своїх повноважень і строго по закону", – заявив Милованов.

Радник голови ОП також додав до допису запрошення на вечірку – Данилюк запросив його особисто.

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Фото: скріншот

Фото: скріншот

Раніше ми писали, що Данилюк вдарив Милованована святкуванні свого дня народження. Спочатку радник глави ОП опублікував на своїй сторінці в Facebook спільне фото, а через кілька годин у них стався конфлікт.

Також нагадаємо, це не перша бійка в Раді. У грудні 2019-го побились Гео Лерос та Максим Бужанський. Причиною для конфлікту стало листування Лероса зі "слугою" Іриною Верещук, яку Гео нібито образив у внутрішньофракційному чаті. За неї заступився Максим Бужанський, який зажадав від Лероса вибачень. Все закінчилося бійкою на гальорці в залі засідань.