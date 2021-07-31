Данилюк вдарив Милованова на святкуванні свого дня народження (фото)

Спочатку радник глави ОП опублікував на своїй сторінці в Facebook спільне фото, а через кілька годин у них стався конфлікт

Данилюк вдарив Милованова. Колаж: "Сьогодні"

Міністр фінансів України (2016-2018) Олександр Данилюк вдарив радника глави ОП Тимофія Милованова прямо на святкуванні свого дня народження.

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Про це повідомляє "Українська правда".

У якийсь момент Милованов і Данилюк відійшли в сторону і почали сваритися, а після того як Милованов сказав: "Тобі згадати, як ти за часів Януковича працював?", Данилюк його вдарив зі словами: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані!".

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Потім радника глави ОП з дня народження вивели. Милованов підтвердив бійку з Данилюком і назвав його неадекватним.

Раніше ми писали, що момент бійки "слуги народу" Олександра Юрченко і позафракційного Гео Лероса у Верховній Раді потрапив на відео.

Також нагадаємо, це не перша бійка за участю Лерос в Раді. У грудні 2019 го причиною для конфлікту стала його фольклорна листування зі "слугою" Іриною Верещук, яку Гео нібито образив у внутрішньофракційній чаті. За неї заступився Максим Бужанський, який зажадав від Лероса вибачень. Все закінчилося бійкою на гальорці в залі засідань.