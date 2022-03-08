Они взяли парадную форму и думали стереть Украину за 10 дней, – Арестович

Российские оккупанты просчитались, заявил Арестович / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные думали быстро закончить операцию на территории Украины но не рассчитали свои силы.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, есть аналитические оценки, технические, материальные затраты, а есть те данные, которые не поддаются расчетам.

"Они просчитали, но не все. Надеялись, что президента Украины Владимира Зеленского никто не будет защищать, потому, что они зашли, как им казалось, когда у него якобы была низкая поддержка. Они также ведь привезли с собой парадную форму и думали, что за 5-10 суток проведут парад на нашей территории, т.е Зеленский убежит или будет убит. Попытки его убить были неоднократные",- сказал он.

Также Арестович рассказал о планах оккупантов по поводу установления своего руководства на нашей территории.

"Они планировали провести тут парад, поставить марионеточное правительство и потом уйти отсюда с чувством выполненного долга, чтобы потом подписать договор, что никакого НАТО, свои флаг и русский язык, независимость "ЛНР", "ДНР" и Крым. Сейчас они понимают, что речь уже идет про поражение России, сил у них формально не осталось", – сказал он.

13-й день войны в Украине

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли. Генштаб ВСУ опубликовал общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03.

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Темп продвижения войск врага существенно замедлился. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

На территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.

В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктовоказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.

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С момента российского вторжения 24 февраля из Украины уехали 1 735 068 граждан.

В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев. в результате обстрелов и боев.