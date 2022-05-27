Опасно для здоровья: в популярных детских сладостях нашли инфекцию

В популярных детских сладостях нашли инфекцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Производитель популярных детских сладостей "Киндер Шоко-Бонс" и "Киндер Сюрприз Макси" отозвал из магазинов партию своей продукции, в которой была обнаружена пищевая инфекция.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

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"Сообщения о вспышке пищевой инфекции, вызванной Salmonella Typhimurirum, обнаруженной в отдельной продукции компании Ferrero (производитель: Ferrero Ardennes S.A., Belgium), экспортировавшихся в Украину ООО "ФЕРРЕРО УКРАИНА" (получатель: ООО "РАБЕН УКРАИНА", ул. Броварская, 150, пгт Большая Дымерка, Киевская область, 07442), полученное по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) 06 апреля 2022 № 2022.1799-fup 29, от 28 апреля 2022 № 2022.2452-fup 3", – сообщили в Госпродпотребслужбе.

Сообщается также, что ООО "ФЕРРЕРО УКРАИНА" проинформировало Госпродпотребслужбу о добровольном отзыве избранных партий продукции "Киндер Шоко-Бонс" и "Киндер Сюрприз Макси" в Украине.

Напомним, ранее кандидат медицинских наук Евгений Комаровский дал совет украинским родителям по поводу сладостей в детском рационе.