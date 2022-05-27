Небезпечно для здоров'я: в популярних дитячих солодощах знайшли інфекцію

В популярних дитячих солодощах знайшли інфекцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Виробник популярних дитячих солодощів "Кіндер Шоко-Бонс" та "Кіндер Сюрприз Максі" відкликав з магазинів партію своєї продукції, в якій було виявлено харчову інфекцію.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

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"Повідомлення про спалах харчової інфекції, спричиненої Salmonella Typhimurirum, яка виявлена в окремій продукції компанії Ferrero (виробник: Ferrero Ardennes S.A., Belgium), що експортувалися до України ТОВ "ФЕРРЕРО УКРАЇНА" (отримувач: ТОВ "РАБЕН УКРАЇНА", вул. Броварська, 150, смт Велика Димерка, Київська область, 07442), отримане по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) 06 квітня 2022 № 2022.1799-fup 29, від 28 квітня 2022 № 2022.2452-fup 3", – повідомили в Держпродспоживслужбі.

Повідомляється також, що ТОВ "ФЕРРЕРО УКРАЇНА" проінформувало Держпродспоживслужбу про добровільне відкликання обраних партій продукції "Кіндер Шоко-Бонс" та "Кіндер Сюрприз Максі" в Україні.

Нагадаємо, раніше кандидат медичних наук Євген Комаровський дав пораду українським батькам щодо солодощів у дитячому раціоні.