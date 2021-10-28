"Оранжевых" все больше: какие области на грани жестких ограничений

В каждой зоне есть свои ограничения / Коллаж "Сегодня"

В Украине оранжевая зона карантина самая большая. В ней 14 областей. В красной зоненаходятся 8 областей. В желтой – три.

Об этом сообщает Минздрав.

Кто входит в красную зону адаптивного карантина?

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская,

Херсонская,

Ровенская,

Николаевская.

Кто входит в оранжевую зону адаптивного карантина?

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская,

Полтавская.

Кто входит в желтую зону адаптивного карантина?

Кировоградская,

Закарпатская,

Винницкая.

Что запрещено в красной зоне:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

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