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"Оранжевых" все больше: какие области на грани жестких ограничений

Валентина Шаповал
28 октября, 10:25
Всего в оранжевой зоне адаптивного карантина находятся 14 областей

В каждой зоне есть свои ограничения / Коллаж "Сегодня"

В Украине оранжевая зона карантина самая большая. В ней 14 областей. В красной зоненаходятся 8 областей. В желтой – три.

Об этом сообщает Минздрав.

Кто входит в красную зону адаптивного карантина?

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Ровенская,
  • Николаевская.

Кто входит в оранжевую зону адаптивного карантина?

  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,
  • Полтавская.

Кто входит в желтую зону адаптивного карантина?

  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Винницкая.

Что запрещено в красной зоне:

  • работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

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