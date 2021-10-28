"Оранжевых" все больше: какие области на грани жестких ограничений

В каждой зоне есть свои ограничения / Коллаж "Сегодня"
В Украине оранжевая зона карантина самая большая. В ней 14 областей. В красной зоненаходятся 8 областей. В желтой – три.
Об этом сообщает Минздрав.
Кто входит в красную зону адаптивного карантина?
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Ровенская,
- Николаевская.
Кто входит в оранжевую зону адаптивного карантина?
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- Полтавская.
Кто входит в желтую зону адаптивного карантина?
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Винницкая.
Что запрещено в красной зоне:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
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