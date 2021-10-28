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"Помаранчевих" все більше: які області на межі жорстких обмежень

Валентина Шаповал
28 жовтня, 10:25
Загалом у "помаранчевій зоні" адаптивного карантину перебувають 14 областей

У кожній зоні є свої обмеження / Колаж "Сьогодні"

В Україні "помаранчева зона" карантину найбільша. У ній 14 областей. У "червоній зоні" перебувають 8 областей. У "жовтій" – три.

Про це повідомляє МОЗ.

Хто входить до "червоної зони" адаптивного карантину?

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Херсонська,
  • Рівненська,
  • Миколаївська.

Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?

  • Волинська область,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська,
  • Полтавська.

Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?

  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Вінницька.

Що заборонено у "червоній зоні":

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

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