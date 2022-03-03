Оружие, деньги и не только: как Запад поможет Украине

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Украина во время войны с Россией продолжает получать экстренную политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку от государств-партнеров.
Министерство иностранных дел в Facebook отчиталось, как Украине помогают западные страны
Финансовая помощь
- ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро;
- США работают над выделением дополнительного масштабного финансирования на нужды нашего государства.
Военная помощь
- Канада передаст Украине очередную партию летального вооружения: 4500 противотанковых ручных гранатометов и 7500 ручных гранат.
Изоляция РФ
- Сотни международных компаний уже ушли с российского рынка или прекратили сотрудничество с РФ из-за вооруженной агрессии против Украины;
- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций приостановил проекты, связанные с Россией и Беларусью;
- Рейтинговые агентства JPMorgan и Fitch снизили рейтинг РФ по ВВВ до В, что означает "страна на грани дефолта". Далее – "страна-банкрот";
- Фондовые биржи РФ уже трое суток не открывают торги, поскольку курс моментально взлетит до 300 рублей за доллар;
- Во Франции изъяли ценную яхту, принадлежащую одному из российских олигархов;
- Эстонские компании Telia и Elisa объявили о прекращении сотрудничества с фирмой Nord Print, которой принадлежат права на трансляцию российских телеканалов. Этот шаг полностью нейтрализовал каналы поступления пропагандистских и фейковых новостей из РФ на эстонское телевидение;
- Топливно-энергетическая компания Эстонии Alexela, обслуживающая все порты Эстонии, приняла решение о прекращении сотрудничества с российской стороной. Такой шаг по сути лишил возможности захода в порты Эстонии судов РФ ввиду отсутствия условий для бункеровки и пополнения запасов горючего;
- Торговые сети Эстонии Coop Eesti, Selver, Rimi и Maxima объявили о прекращении реализации товаров российского и белорусского производства;
- Сотрудничество с РФ прервала компания Bolt.
Гуманитарная помощь
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение из бюджета ЕС 500 млн евро на гуманитарную помощь в связи с войной РФ против Украины;
- Компания Amazon объявила о предоставлении помощи Украине. Речь идет о денежных пожертвованиях и помощи в логистике для доставки товаров первой необходимости. Американский гигант также предлагает свой опыт в области кибербезопасности;
- Англоязычные программы в Словакии становятся бесплатными для украинцев.
Российские преступники на пути за решетку
- Прокурор Международного уголовного суда в Гааге начал безотлагательное расследование военных преступлений России на основании представления 39 государств-членов Римского устава. Передовая группа МУС уехала в Украину, чтобы начать расследование.
Россию догоняет наказание из-за войны
24 февраля США ввели санкции против банков РФ, где более триллиона долларов. Крупные банки отсоединят от американской финансовой системы.
ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.
Позже Евросоюз ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания также вводит санкции против Центробанка РФ.
Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни вылететь из европейских стран домой.
Путин в ярости
Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают, что президент России Владимир Путин не ожидал настолько жестких санкций от мирового сообщества за вторжение в Украину.
Спецслужбы узнали от высокопоставленного источника – президент РФ почувствовал, что меры Запада обострили ситуацию в России больше, чем он мог себе представить. ОднакоЮ какие именно санкции сильно разозлили Путина, неизвестно.
Сообщается, что поведение Путина стало "крайне тревожным и непредсказуемым" за последние дни.