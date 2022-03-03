Оружие, деньги и не только: как Запад поможет Украине

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Украина во время войны с Россией продолжает получать экстренную политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку от государств-партнеров.

Министерство иностранных дел в Facebook отчиталось, как Украине помогают западные страны

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Финансовая помощь

ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро;

США работают над выделением дополнительного масштабного финансирования на нужды нашего государства.

Военная помощь

Канада передаст Украине очередную партию летального вооружения: 4500 противотанковых ручных гранатометов и 7500 ручных гранат.

Изоляция РФ

Сотни международных компаний уже ушли с российского рынка или прекратили сотрудничество с РФ из-за вооруженной агрессии против Украины;

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций приостановил проекты, связанные с Россией и Беларусью;

Рейтинговые агентства JPMorgan и Fitch снизили рейтинг РФ по ВВВ до В, что означает "страна на грани дефолта". Далее – "страна-банкрот";

Фондовые биржи РФ уже трое суток не открывают торги, поскольку курс моментально взлетит до 300 рублей за доллар;

Во Франции изъяли ценную яхту, принадлежащую одному из российских олигархов;

Эстонские компании Telia и Elisa объявили о прекращении сотрудничества с фирмой Nord Print, которой принадлежат права на трансляцию российских телеканалов. Этот шаг полностью нейтрализовал каналы поступления пропагандистских и фейковых новостей из РФ на эстонское телевидение;

Топливно-энергетическая компания Эстонии Alexela, обслуживающая все порты Эстонии, приняла решение о прекращении сотрудничества с российской стороной. Такой шаг по сути лишил возможности захода в порты Эстонии судов РФ ввиду отсутствия условий для бункеровки и пополнения запасов горючего;

Торговые сети Эстонии Coop Eesti, Selver, Rimi и Maxima объявили о прекращении реализации товаров российского и белорусского производства;

Сотрудничество с РФ прервала компания Bolt.

Гуманитарная помощь

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение из бюджета ЕС 500 млн евро на гуманитарную помощь в связи с войной РФ против Украины;

Компания Amazon объявила о предоставлении помощи Украине. Речь идет о денежных пожертвованиях и помощи в логистике для доставки товаров первой необходимости. Американский гигант также предлагает свой опыт в области кибербезопасности;

Англоязычные программы в Словакии становятся бесплатными для украинцев.

Российские преступники на пути за решетку

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге начал безотлагательное расследование военных преступлений России на основании представления 39 государств-членов Римского устава. Передовая группа МУС уехала в Украину, чтобы начать расследование.

Россию догоняет наказание из-за войны

24 февраля США ввели санкции против банков РФ, где более триллиона долларов. Крупные банки отсоединят от американской финансовой системы.

ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.

Позже Евросоюз ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания также вводит санкции против Центробанка РФ.

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Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни вылететь из европейских стран домой.

Путин в ярости

Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают, что президент России Владимир Путин не ожидал настолько жестких санкций от мирового сообщества за вторжение в Украину.

Спецслужбы узнали от высокопоставленного источника – президент РФ почувствовал, что меры Запада обострили ситуацию в России больше, чем он мог себе представить. ОднакоЮ какие именно санкции сильно разозлили Путина, неизвестно.

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Сообщается, что поведение Путина стало "крайне тревожным и непредсказуемым" за последние дни.