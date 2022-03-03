Зброя, гроші й не тільки: як Захід допоможе Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна під час війни з Росією продовжує отримувати екстрену політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку від держав-партнерів.

Міністерство закордонних справ у Facebook відзвітувало, як Україні допомагають західні країни.

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Фінансова допомога

ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу обсягом 1,2 мільярда євро;

США працюють над виділенням додаткового масштабного фінансування на потреби нашої держави.

Військова допомога

Канада передасть Україні чергову партію летального озброєння: 4500 протитанкових ручних гранатометів та 7500 ручних гранат.

Ізоляція РФ

Сотні міжнародних компаній вже пішли з російського ринку або припинили співпрацю з РФ через її збройну агресію проти України;

Азійський банк інфраструктурних інвестицій призупинив проєкти, пов'язані з Росією та Білоруссю;

Рейтингові агентства JPMorgan та Fitch знизили рейтинг РФ з ВВВ до В, що означає "країна на межі дефолту". Далі – "країна-банкрут";

Фондові біржі РФ вже 3 доби не відкривають торги, оскільки курс моментально злетить до 300 рублів за долар;

У Франції вилучили коштовну яхту, яка належить одному з російських олігархів;

Естонські компанії Telia і Elisa оголосили про припинення співпраці з фірмою Nord Print, якій належать права на трансляцію російських телеканалів. Цей крок повністю нейтралізував канали надходження пропагандистських і фейкових новин з РФ на естонське телебачення;

Паливно-енергетична компанія Естонії Alexela, яка обслуговує усі порти Естонії, ухвалила рішення про припинення співпраці з російською стороною. Такий крок по суті позбавив можливості заходу до портів Естонії суден РФ з огляду на відсутність умов для бункеровки та поповнення запасів пального;

Торговельні мережі Естонії Coop Eesti, Selver, Rimi і Maxima оголосили про припинення реалізації товарів російського та білоруського виробництва;

Співробітництво з РФ перервала також компанія Bolt.

Гуманітарна допомога

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення з бюджету ЄС 500 млн євро на гуманітарну допомогу у зв’язку з війною РФ проти України;

Компанія Amazon оголосила про надання допомоги Україні. Йдеться про грошові пожертвування та допомогу в логістиці для доставки товарів першої необхідності. Американський гігант також пропонує свій досвід у галузі кібербезпеки;

Англомовні програми в університетах Словаччини стають безкоштовними для українців.

Російські злочинці на шляху за грати

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі розпочав невідкладне розслідування воєнних злочинів Росії на підставі подання 39 держав-членів Римського статуту. Передова група МКС виїхала в Україну, щоб розпочати розслідування.

Росію наздоганяє покарання за війну

24 лютого США запровадили санкції проти банків РФ, де понад трильйон доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи.

ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.

Пізніше Євросоюз увів санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, і також активами Центрального банку Росії. Велика Британія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ.

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Європа закрила небо для російських літаків. Росіяни тепер не можуть ані до Європи вилетіти, ані вилетіти з європейських країн додому.

Путін лютує

Американські ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомляють, що президент Росії Володимир Путін не очікував настільки жорстких санкцій від світової спільноти за вторгнення до України.

Спецслужби дізналися від високопоставленого джерела – президент РФ відчув, що дії Заходу загострили ситуацію в Росії більше, ніж він міг собі уявити. Проте, які саме санкції сильно розлютили Путіна, невідомо.

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Повідомляється, що поведінка Путіна стала "вкрай тривожною і непередбачуваною" останніми днями.