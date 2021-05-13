Ошибку обнаружил экипаж на этапе взлета. В ГБР назвали главную причину крушения Ан-26 под Чугуевом

Во время захода на последний взлет конвейером была обнаружена поломка системы ПРТ-24, но самолет тогда уже набрал скорость

Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy / Фото: Reuters

Основной причиной крушения самолета Ан-26 в Харьковской области под Чугуевом 25 сентября стало незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом.

Об этом во время брифинга заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

По его словам, во время захода на последний взлет конвейером была обнаружена поломка системы ПРТ-24 – это говорило о некорректной работе левого двигателя.

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Проблему на этапе взлета обнаружил экипаж самолета однако, из-за уже набранной скорости посадку осуществить не удалось.

Сопутствующими причинами трагедии в ГБР назвали перезагруженность самолета и незаконный допуск к выполнению полетов командиром экипажа.

Что известно о катастрофе:

25 сентября 2020 года возле Чугуева в Харьковской области в двух километрах от военного аэродрома упал самолет Воздушных сил ВСУ Ан-26. Тогда погибли 26 военнослужащих.

Ан-26. Тогда погибли 26 военнослужащих. В Сети опубликовали список курсантов и офицеров самолета Ан-26, которые находились на борту во время катастрофы под Чугуевом .

. Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении посмертно курсантов и офицеров, которые погибли в катастрофе Ан-26 вблизи Чугуева.