Остались без света из-за сильного ветра и гроз. Какие области Украины пострадали

Непогода продолжает бушевать в стране. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 2 августа оказался обесточенным 529 населенных пунктов.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в семи областях, а именно:

Львовская – 298 населенных пунктов;

Закарпатская – 90 населенных пунктов;

Ивано-Франковская – 57 населенных пунктов;

Тернопольская – 44 населенных пункта;

Черновицкая – 16 населенных пунктов;

Черниговская – 14 населенных пунктов;

Житомирская – 10 населенных пунктов;

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Напомним, в Кропивницком из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. При этом сильный ветер валил деревья.

Кроме того, в Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки".