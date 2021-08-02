Остались без света из-за сильного ветра и гроз. Какие области Украины пострадали

Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"
Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 2 августа оказался обесточенным 529 населенных пунктов.
Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, без света остались люди в семи областях, а именно:
- Львовская – 298 населенных пунктов;
- Закарпатская – 90 населенных пунктов;
- Ивано-Франковская – 57 населенных пунктов;
- Тернопольская – 44 населенных пункта;
- Черновицкая – 16 населенных пунктов;
- Черниговская – 14 населенных пунктов;
- Житомирская – 10 населенных пунктов;
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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.
Напомним, в Кропивницком из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. При этом сильный ветер валил деревья.
Кроме того, в Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки".
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