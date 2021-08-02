Залишилися без світла через сильний вітер та грози. Які області України постраждали

Негода наробила чимало лиха. Фото: колаж "Сьогодні"
Через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 2 серпня виявився знеструмленим 529 населених пунктів.
Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, без світла залишилися люди в семи областях, а саме:
- Львівська – 298 населених пунктів;
- Закарпатська – 90 населених пунктів;
- Івано-Франківська – 57 населених пунктів;
- Тернопільська – 44 населених пункти;
- Чернівецька – 16 населених пунктів;
- Чернігівська – 14 населених пунктів;
- Житомирська – 10 населених пунктів;
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Нагадаємо, у Кропивницькому через сильну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а де-не-де навіть змило асфальт. При цьому сильний вітер валив дерева.
Крім того, у Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, яка не припинялася кілька годин, в результаті чого затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення виявилася столична станція метро "Позняки".
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