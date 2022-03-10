Осталось недолго! Пономарев рассказал, когда Крым вернется в состав Украины

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Киеве, считает, что временно оккупированный Крым вернется в состав Украины, как результат этой войны.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

"У России просто нет пути для военной победы, а если нет военной победы, то будет военное поражение. И вопрос будет только в том, что будет точкой. Я считаю, что это, по-видимому, будет таким еще очень положительным для России компромиссом, если Украина скажет, что она нейтральна и Донбасс демилитаризован, но российские войска уйдут не только с оккупированных территорий сейчас, но и с тех территорий, которые были оккупированы ранее", – сказал Пономарев.