Остановили ночью "среди поля": полиция решила проверить COVID-сертификаты в автобусе под Киевом

В автобусе, который ехал из Полтавы в Киеве, разгорелся скандал / Фото: Коллаж: Сегодня
Полиция решила остановить автобус, который ехал из Полтавы в Киев, чтобы проверить все ли пассажиры имеют COVID-документы.
Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.
Водитель вступил в перепалку с патрульными полицейскими, ссылаясь на ПДД, где указано, что без причины останавливать транспорт они не имеют право. Ведь водитель ничего не нарушил и ехал по своему маршруту в положенное ему время.
"Вы не имеете права меня в ночное время останавливать. Это написано в правилах дорожного движения в вашем постановлении. Я не буду искать в интернете. У меня люди в салоне сидят, которые едут по маршруту согласно графику. Останавливайте на посту, пожалуйста" , – говорит водитель.
Он добавил, что остановится только на посту, а не "среди поля".
В то же время полицейские ссылались на постановление Кабмина, в котором указан перечень карантинных ограничений и правил.
В какой-то момент проверка документов началась, но посмотреть их удалось не у всех собравшихся в автобусе людей. Чем закончился инцидент – не сообщается.
Работа транспорта
С 21 октября в Украине действуют новые правила для межобластных перевозок.
Водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двухдозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
На детей ограничения не распространяются.
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