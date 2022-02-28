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Осторожно! Мошенники создали фейковый сайт "Повернись живим"

Мария Дмитренко
28 февраля, 14:40
В организации просят распространить информацию

Фото: коллаж "Сегодня"

Благотворительный фонд "Повернись живим" заявил, что злоумышленники создали фейковую страницу, чтобы обворовывать неравнодушных людей, которые хотят перевести средства на помощь украинской армии.

Об этом сообщила пресс-служба организации в Facebook.

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"Злоумышленники создали фейковый сайт "Повернись живим", чтобы обворовывать неравнодушных", – предупредили в фонде.

Так выглядит ссылка на фейковую страницу: http://savelife.net.ua/ К счастью, сейчас она уже неактивна.

"Мы просим вас распространить эту информацию и пользоваться только официальными ресурсами фонда", – предупредили в организации.

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В организации "Повернись живим" просят переводить средства только по таким ссылкам:

Ситуация в Украине 28 февраля

  • Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем предыдущие. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
  • Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.
  • В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.
  • Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.