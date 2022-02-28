Обережно! Шахраї створили фейковий сайт "Повернись живим"

Фото: колаж "Сьогодні"
Благодійний фонд "Повернись живим" заявив, що зловмисники створили фейкову сторінку, щоб обкрадати небайдужих людей, які хочуть переказати кошти на допомогу українській армії.
Про це повідомила пресслужба організації у Facebook.
"Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих", – попередили у фонді.
Це таке посилання на фейкову сторінку: http://savelife.net.ua/. На щастя, нині вона вже неактивна.
"Ми просимо вас поширити цю інформацію та користуватися лише офіційними ресурсами фонду", – попередили в організації.
В організації "Повернись живим" просять переказувати кошти лише за такими посиланнями:
Ситуація в Україні 28 лютого
- П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила у житловий будинок у Чернігові. Водночас президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
- Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ про ядерну зброю. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.
- Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову із союзниками США , щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.