Отбеливатель и запрещенные красители: чем опасны популярные в Украине сладости

Какие сладости вкусные и безопасные, а где искусственные компоненты и красители. Почему от сгущенки может быть сильнейшее отравление и на каких сладостях можно сэкономить без угрозы для здоровья – узнавали в программе "Главная тема с Еленой Кот".
Журналисты отнесли на экспертизу ряд популярных сладостей. В эксперименте принимают участие:
Сгущенка
- дешевая сгущенка украинского производителя в пластиковых бутылках за 6,65 грн;
- украинского производителя в мягких герметичных пакетах за 10,1 грн;
- белорусского производства в мягкой пластиковой упаковке за 15 грн.
Продукты проверят на содержание сахара, немолочных жиров и красителей.
Зефир
- зефир на развес за 9,39 грн;
- одной из популярных марок за 11 грн;
- самый дорогой в ассортименте за 14,4 грн.
Зефир проверили на сахар и пектин (компонент из яблочного пюре).
Вафли
- самые дешевые на развес за 7,67 грн;
- популярные "Артек" за 9,56 грн;
- итальянского производителя за 17,1.
Вафли проверили на трансжиры, которыми могут заменять сливочное масло.
Желейные конфеты
- самые дешевые на развес – 16 грн;
- популярного украинского производителя за 22,54 грн;
- импортные за 35, 75 грн.
Выводы экспертизы
В самой дешевой сгущенке выявили двуокись титана, проще говоря, отбеливатель. Его добавляют, чтобы придать молоку белоснежный цвет, а на этикетке не указывают. Кроме того, в ней вообще нет молока – только растительный жир. Два других экземпляра безопасны и качественны по составу.
В самых дешевых желейных конфетах нашли искусственные красители Е102 и Е129, запрещенные в Евросоюзе, потому что могут вызывать онкологические заболевания. В других экземплярах красители использовались натуральные.
В итальянских вафлях вообще нет трансжиров. В украинских экземплярах – трансжиры есть, но в малых количествах, не опасных для здоровья.
В самом дешевом зефире пектин был заменен желатином. В двух других яблочное пюре было в наличии, причем в больших количествах, чем заявлено на упаковке.
Ранее журналисты "Главной темы" провели масштабную проверку курятины на антибиотики и гормоны. Результаты исследований оказались оптимистичными – украинцев не пичкают некачественной курицей.
Новости на эту же тему: