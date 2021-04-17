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Отбеливатель и запрещенные красители: чем опасны популярные в Украине сладости

17 апреля, 23:37

Светлана Москаленко

Можно ли сэкономить на сладостях без вреда для здоровья – эксперты протестировали популярные продукты на вредные вещества

Какие сладости вкусные и безопасные, а где искусственные компоненты и красители. Почему от сгущенки может быть сильнейшее отравление и на каких сладостях можно сэкономить без угрозы для здоровья – узнавали в программе "Главная тема с Еленой Кот".

Журналисты отнесли на экспертизу ряд популярных сладостей. В эксперименте принимают участие:

Сгущенка

Продукты проверят на содержание сахара, немолочных жиров и красителей.

Зефир

Зефир проверили на сахар и пектин (компонент из яблочного пюре).

Вафли

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Вафли проверили на трансжиры, которыми могут заменять сливочное масло.

Желейные конфеты

Выводы экспертизы

В самой дешевой сгущенке выявили двуокись титана, проще говоря, отбеливатель. Его добавляют, чтобы придать молоку белоснежный цвет, а на этикетке не указывают. Кроме того, в ней вообще нет молока – только растительный жир. Два других экземпляра безопасны и качественны по составу.

В самых дешевых желейных конфетах нашли искусственные красители Е102 и Е129, запрещенные в Евросоюзе, потому что могут вызывать онкологические заболевания. В других экземплярах красители использовались натуральные.

В итальянских вафлях вообще нет трансжиров. В украинских экземплярах – трансжиры есть, но в малых количествах, не опасных для здоровья.

В самом дешевом зефире пектин был заменен желатином. В двух других яблочное пюре было в наличии, причем в больших количествах, чем заявлено на упаковке.

Ранее журналисты "Главной темы" провели масштабную проверку курятины на антибиотики и гормоны. Результаты исследований оказались оптимистичными – украинцев не пичкают некачественной курицей.

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