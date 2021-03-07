Масштабная проверка курятины на антибиотики и гормоны роста: где безопасно покупать

Как показал эксперимент, безопасность продукта не зависит от цены курицы

Правда ли, что производители пичкают курятину антибиотиками и гормонами роста, и где можно купить качественный продукт. Масштабное исследование провели журналисты программы "Главная тема" с Еленой Кот.

Что же опасного в гормонах и антибиотиках?

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Доктор-диетолог Елена Бачинская объясняет, что некоторые производители кормят курей антибиотиками, чтобы они были устойчивыми к бактериям. Это те же антибиотики, которые лечат разные болезни и у людей. Но если долго есть такую курятину, организм привыкает к антибиотикам и перестает воспринимать их как лекарство.

"Самая большая опасность – для детей. Поскольку они весят больше взрослых, для их организма может получиться довольно существенная доза антибиотика", – говорит доктор.

А вот гормоны роста вреда человеку не принесут – они почти не усваиваются нашим кишечником. Часть гормонов разрушается до аминокислот, которые не представляют опасности.

Можно ли определить наличие антибиотика самостоятельно?

В домашних условиях выявить, есть ли в мясе антибиотик, невозможно. Но эксперт по пищевым продуктам Мария Янчик подсказывает, что есть простые методы, которые помогут уменьшить количество вредных веществ в курятине.

"Если вы планируете запекать курицу, то лучше вымочить в воде 3-4 часа. Так излишки вредных веществ могут выйти", – говорит эксперт.

А лучше – проварить птицу, вылив первый бульон, а на втором варить суп. Первый бульон употреблять нельзя, поскольку в него могут перейти антибиотики.

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Что показало исследование

Для исследования взяли несколько образцов. В супермаркете отобрали такие позиции:

курицу в упаковке по 70 грн/кг;

курицу на развес за 65 грн/кг;

курицу в вакуумной упаковке за 85 грн/кг (на ней есть маркировка "без антибиотиков и гормонов роста").

Также в эксперименте участвуют:

курица домашняя 100 грн/кг;

курица с рынка за 125 грн/кг;

курица из эко-магазина по 153 грн/кг.

Специалисты в лаборатории проанализировали не только мясо птиц, но и состав кожи и костей.

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Лаборанты проверили мясо на три гормона – эстрадиол, тестостерон и диэтилстилбестрол (последний запрещен для использования).

В результате в двух образцах – курица вакуумированная и курица запакованная из супермаркета – был выявлен тестостерон. Количество, которое было выявлено, меньше допустимых значений, а значит безопасно. Остальные образцы были без следов гормонов.

Также мясо проверили на три антибиотика – ни в одном из образцов антибиотиков не выявили.

Результат эксперимента – курица и по 65 грн за килограмм, и по 153 – одинаково безопасны для здоровья.

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