Масштабная проверка курятины на антибиотики и гормоны роста: где безопасно покупать

Правда ли, что производители пичкают курятину антибиотиками и гормонами роста, и где можно купить качественный продукт. Масштабное исследование провели журналисты программы "Главная тема" с Еленой Кот.
Что же опасного в гормонах и антибиотиках?
Доктор-диетолог Елена Бачинская объясняет, что некоторые производители кормят курей антибиотиками, чтобы они были устойчивыми к бактериям. Это те же антибиотики, которые лечат разные болезни и у людей. Но если долго есть такую курятину, организм привыкает к антибиотикам и перестает воспринимать их как лекарство.
"Самая большая опасность – для детей. Поскольку они весят больше взрослых, для их организма может получиться довольно существенная доза антибиотика", – говорит доктор.
А вот гормоны роста вреда человеку не принесут – они почти не усваиваются нашим кишечником. Часть гормонов разрушается до аминокислот, которые не представляют опасности.
Можно ли определить наличие антибиотика самостоятельно?
В домашних условиях выявить, есть ли в мясе антибиотик, невозможно. Но эксперт по пищевым продуктам Мария Янчик подсказывает, что есть простые методы, которые помогут уменьшить количество вредных веществ в курятине.
"Если вы планируете запекать курицу, то лучше вымочить в воде 3-4 часа. Так излишки вредных веществ могут выйти", – говорит эксперт.
А лучше – проварить птицу, вылив первый бульон, а на втором варить суп. Первый бульон употреблять нельзя, поскольку в него могут перейти антибиотики.
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Что показало исследование
Для исследования взяли несколько образцов. В супермаркете отобрали такие позиции:
- курицу в упаковке по 70 грн/кг;
- курицу на развес за 65 грн/кг;
- курицу в вакуумной упаковке за 85 грн/кг (на ней есть маркировка "без антибиотиков и гормонов роста").
Также в эксперименте участвуют:
- курица домашняя 100 грн/кг;
- курица с рынка за 125 грн/кг;
- курица из эко-магазина по 153 грн/кг.
Специалисты в лаборатории проанализировали не только мясо птиц, но и состав кожи и костей.
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Лаборанты проверили мясо на три гормона – эстрадиол, тестостерон и диэтилстилбестрол (последний запрещен для использования).
В результате в двух образцах – курица вакуумированная и курица запакованная из супермаркета – был выявлен тестостерон. Количество, которое было выявлено, меньше допустимых значений, а значит безопасно. Остальные образцы были без следов гормонов.
Также мясо проверили на три антибиотика – ни в одном из образцов антибиотиков не выявили.
Результат эксперимента – курица и по 65 грн за килограмм, и по 153 – одинаково безопасны для здоровья.
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