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Масштабна перевірка курятини на антибіотики і гормони росту: де безпечно купувати

7 березня, 00:09

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Як показав експеримент, безпека продукту не залежить від ціни курки

Чи правда, що виробники постачають курятину антибіотиками і гормонами росту, і де можна купити якісний продукт. Масштабне дослідження провели журналісти програми "Головна тема" з Оленою Кот.

Що ж небезпечного в гормонах і антибіотиках?

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Лікарка-дієтологиня Олена Бачинська пояснює, що деякі виробники годують курей антибіотиками, щоб вони були стійкими до бактерій. Це ті ж антибіотики, які лікують різні хвороби і у людей. Але якщо довго їсти таку курятину, організм звикає до антибіотиків і перестає сприймати їх як ліки.

"Найбільша небезпека – для дітей. Оскільки вони важать більше дорослих, для їхнього організму може вийти досить істотна доза антибіотика", – говорить лікарка.

А ось гормони росту шкоди людині не принесуть – вони майже не засвоюються нашим кишківником. Частина гормонів руйнується до амінокислот, які не становлять небезпеки.

Чи можна визначити наявність антибіотика самостійно?

У домашніх умовах виявити, чи є в м'ясі антибіотик, неможливо. Але експерт з харчових продуктів Марія Янчик підказує, що є прості методи, які допоможуть зменшити кількість шкідливих речовин в курятині.

"Якщо ви плануєте запікати курку, то краще вимочити в воді 3-4 години. Так надлишки шкідливих речовин можуть вийти", – говорить експерт.

А краще – проварити птицю, виливши перший бульйон, а на другому варити суп. Перший бульйон вживати не можна, оскільки в нього можуть перейти антибіотики.

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Що показало дослідження

Для дослідження взяли кілька зразків. У супермаркеті відібрали такі позиції:

  • курку в упаковці по 70 грн/кг;
  • курку на вагу за 65 грн/кг;
  • курку у вакуумній упаковці за 85 грн/кг (на ній є маркування "без антибіотиків і гормонів росту").

Також в експерименті беруть участь:

  • курка домашня 100 грн/кг;
  • курка з ринку за 125 грн/кг;
  • курка з еко-магазину за 153 грн/кг.

Фахівці в лабораторії проаналізували не лише м'ясо птахів, але і склад шкіри і кісток.

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Лаборанти перевірили м'ясо на три гормони - естрадіол, тестостерон і діетілстілбестрол (останній заборонений для використання).

В результаті в двох зразках – курка вакуумована і курка запакована з супермаркету – був виявлений тестостерон. Кількість, яку було виявлено, менше допустимих значень, а значить безпечна. Інші зразки були без слідів гормонів.

Також м'ясо перевірили на три антибіотика – в жодному зі зразків антибіотиків не виявили.

Результат експерименту – курка і по 65 грн за кілограм, і по 153 – однаково безпечні для здоров'я.

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продукти курка антибіотики
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