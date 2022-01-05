Отдать животным или обменять на сладости: где сдать елки в крупнейших городах Украины – адреса

Во многих городах страны уже работают пункты приема елок. / Фото: Коллаж: Сегодня
Новый год уже прошел и следует задуматься, куда же девать праздничные елки, которыми украсили свои квартиры.
"Сегодня" рассказывают, где можно сдать новогодние деревья на переработку в крупнейших городах страны.
Что делают с елками в таких пунктах
Их измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.
Киев
В столице действуют пункты переработки по адресам:
- КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87г;
- КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58а;
- КП УЗО Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
- КП УЗО Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
- КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26а;
- КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
- КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;
- КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
- КП УЗН Соломинского района – ул. Новополевая, 95;
- КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
- Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;
- Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2а;
- Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1в;
- Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал №35;
- Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.
Харьков
Пока главным местом, куда можно сдать елку на "вторичную" переработку, является "Фельдман Экопарк". На странице парка в Facebook говорится, что у них ежедневно с 10:00 до 16:00 работают два пункта приема:
- первый – на главном входе;
- второй – в Долине Альпака, находящийся неподалеку от традиционного места проведения выставки собак.
В эко-парке советуют по прибытии позвонить в информационный центр и уточнить точное расположение пункта приема. Также елки, стоящие дома, следует очистить от остатков украшений, чтобы там не остались кусочки креплений, которые могут причинить вред животным.
Фото: Фельдман зоопарк
Одесса
В городе с 1 января начали работу специальные площадки для сбора новогодних елок, которые можно обменять на сладости.
В общей сложности таких пунктов-площадок будет более 40. Пункты приема елок будут работать с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, в выходные – с 09:00 до 15:00.
Адреса:
КП "ЖКЗ "Фонтанский"
- ул. М. Арнаутская, 7;
- ул. Б. Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- ул. Пироговская, 3;
- ул. Тираспольская, 13;
- ул. Педагогическая, 46а.
КП "ЖКЗ "Порто-Франковский"
- пр-т Александровский, 4;
- ул. Канатная, 19/21;
- ул. Б. Арнаутская, 18;
- пр-т Александровский, 27;
- ул. Кутузакия, 28;
- ул. 10 апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Княжеская, 4;
КП "ЖКЗ "Вузовский"
- ул. Шишкина, 52/2а;
- пр-т Небесной Сотни,4;
- ул. Героев Крут, 3;
- ул. Варненская, 5/2;
- пр-т Адмиральского, 9.
КП "ЖКЗ "Черноморский"
- ул. Академика Глушко, 22а;
- ул. Академика Королева, 63а;
- пр-т Небесной Сотни, 83;
- ул. Академика Глушко, 1в;
- ул. Ильфа и Петрова, 27;
- ул. Архитекторская, 24.
КП "ЖКЗ "Хмельницкий"
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Б. Хмельницкого, 64
УК "Сервис плюс"
- ул. Космонавтов, 68;
- пр-т Адмиральский, 10;
- ул. Академика Филатова, 29б;
- ул. Генерала Петрова, 76;
- пр-т Гагарина, 23/5.
КП "ЖКЗ "Пересыпский"
- ул. Дальневосточная, 6;
- ул. Атамана Чепиги, 9.
УК "Суворовский"
- ул. Высоцкого, 23;
- ул. Академика Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167.
За елки можно получить сладости. Фото: Одесский горсовет
Днепр
В городе на придомовых территориях оборудовано более 60-ти специальных пунктов массового сбора ненужных новогодних деревьев для правильной их утилизации.
Амур-Нижнеднепровский район:
- Донецкое шоссе, 15;
- улица Высоцкого, 4;
- улица Шолохова, 7;
- улица Решетиловская, 20;
- улица Калиновая, 83;
- переулок Крушельницкой;
- улица Богомаза, 188;
- проспект Мануйловский, 75.
Индустриальный район:
- пр-т Слобожанский, 78;
- пр-т Мира, 47;
- пр-т Калнышевского, 5;
- пр-т Калнышевского, 45.
Самарский район:
- улица 20-летия Победы, 7;
- улица Карагандинская, 9а;
- улица Энергетиков, 7%
- улица Вознюка, 3б;
- улица Электрическая, 19;
- улица Семафорная, 20;
- улица Семафорная, 38;
- улица Агнии Барто, 7.
Соборный район:
- пр-т Героев, 46;
- пр-т спект Героев, 11, подъезд 2;
- пр-т Героев, 21;
- пр-т Героев, 37;
- Набережная Победы, 108, корп. 10;
- переулок Экипажный, 3;
- улица Дмитрия Донцова, 2;
- пр-т Яворницкого, 45а;
- Сечеславская Набережная, 39;
- пр-т Гагарина, 177.
Шевченковский район:
- жилой массив Тополь-1, 15;
- жилой массив Тополь-2, 40, 41;
- жилой массив Тополь-3, 12;
- Запорожское шоссе, 4, 48;
- пр-т Гагарина, 96, 98;
- пр-т Богдана Хмельницкого, 131;
- улица Александра Конисского, 17;
- улица Сечевых Стрельцов, 89;
- улица Вознесенская, 36.
Центральный район:
- улица Леонида Стромцова, 4, 6;
- Сечеславская Набережная, 10;
- пр-т Поля, 82;
- пр-т Пушкина, 31.
Чечевский район:
- улица Кедрина, 60;
- улица Уральская, 17;
- пр-т Богдана Хмельницкого, 28;
- пр-т Богдана Хмельницкого, 34;
- улица Кленовая, 1;
- пр-т Нигояна, 43;
- улица Павла Чубинского, 2;
- улица Надежды Алексеенко, 30;
- улица Янгеля, 13;
- улица Титова, 1,16.
Новокодацкий район:
- улица Савкина, 2;
- улица Метростроевская, 3;
- переулок Парусный, 13;
- площадь Новокодакская, 7;
- улица Даниила Галицкого, 22;
- на перекрестке улицы Волжской и улицы Каменской;
- улица Даниила Галицкого, 27;
- улица Каменская, 34;
- улица Караваева, 48;
- на перекрестке улицы Новоорловской и Воздухофлотской.
Ранее мы писали:
- В Одессе 1 января на улице заметили брошенные елки. Непроданные новогодние деревья оставили прямо на месте бывших елочных базаров.
- Чтобы не достались никому? В Одессе продавцы облили соляркой брошенные елки.