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Отдать животным или обменять на сладости: где сдать елки в крупнейших городах Украины – адреса

Инна Собора
5 января, 15:42
В некоторых городах даже придумали поощрения, чтобы люди не выбрасывали елки на свалки

Во многих городах страны уже работают пункты приема елок. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год уже прошел и следует задуматься, куда же девать праздничные елки, которыми украсили свои квартиры.

"Сегодня" рассказывают, где можно сдать новогодние деревья на переработку в крупнейших городах страны.

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Что делают с елками в таких пунктах

Их измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Киев

В столице действуют пункты переработки по адресам:

  • КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87г;
  • КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58а;
  • КП УЗО Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
  • КП УЗО Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
  • КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26а;
  • КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
  • КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;
  • КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
  • КП УЗН Соломинского района – ул. Новополевая, 95;
  • КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
  • Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;
  • Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2а;
  • Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1в;
  • Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал №35;
  • Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.

Харьков

Пока главным местом, куда можно сдать елку на "вторичную" переработку, является "Фельдман Экопарк". На странице парка в Facebook говорится, что у них ежедневно с 10:00 до 16:00 работают два пункта приема:

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  • первый – на главном входе;
  • второй – в Долине Альпака, находящийся неподалеку от традиционного места проведения выставки собак.

В эко-парке советуют по прибытии позвонить в информационный центр и уточнить точное расположение пункта приема. Также елки, стоящие дома, следует очистить от остатков украшений, чтобы там не остались кусочки креплений, которые могут причинить вред животным.

Фото: Фельдман зоопарк

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Одесса

В городе с 1 января начали работу специальные площадки для сбора новогодних елок, которые можно обменять на сладости.

В общей сложности таких пунктов-площадок будет более 40. Пункты приема елок будут работать с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, в выходные – с 09:00 до 15:00.

Адреса:

КП "ЖКЗ "Фонтанский"

  • ул. М. Арнаутская, 7;
  • ул. Б. Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • ул. Пироговская, 3;
  • ул. Тираспольская, 13;
  • ул. Педагогическая, 46а.

КП "ЖКЗ "Порто-Франковский"

  • пр-т Александровский, 4;
  • ул. Канатная, 19/21;
  • ул. Б. Арнаутская, 18;
  • пр-т Александровский, 27;
  • ул. Кутузакия, 28;
  • ул. 10 апреля, 2;
  • ул. Нежинская, 28;
  • ул. Княжеская, 4;

КП "ЖКЗ "Вузовский"

  • ул. Шишкина, 52/2а;
  • пр-т Небесной Сотни,4;
  • ул. Героев Крут, 3;
  • ул. Варненская, 5/2;
  • пр-т Адмиральского, 9.

КП "ЖКЗ "Черноморский"

  • ул. Академика Глушко, 22а;
  • ул. Академика Королева, 63а;
  • пр-т Небесной Сотни, 83;
  • ул. Академика Глушко, 1в;
  • ул. Ильфа и Петрова, 27;
  • ул. Архитекторская, 24.

КП "ЖКЗ "Хмельницкий"

  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Б. Хмельницкого, 64

УК "Сервис плюс"

  • ул. Космонавтов, 68;
  • пр-т Адмиральский, 10;
  • ул. Академика Филатова, 29б;
  • ул. Генерала Петрова, 76;
  • пр-т Гагарина, 23/5.

КП "ЖКЗ "Пересыпский"

  • ул. Дальневосточная, 6;
  • ул. Атамана Чепиги, 9.

УК "Суворовский"

  • ул. Высоцкого, 23;
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская, 67;
  • ул. Черноморского казачества, 167.

За елки можно получить сладости. Фото: Одесский горсовет

Днепр

В городе на придомовых территориях оборудовано более 60-ти специальных пунктов массового сбора ненужных новогодних деревьев для правильной их утилизации.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • Донецкое шоссе, 15;
  • улица Высоцкого, 4;
  • улица Шолохова, 7;
  • улица Решетиловская, 20;
  • улица Калиновая, 83;
  • переулок Крушельницкой;
  • улица Богомаза, 188;
  • проспект Мануйловский, 75.

Индустриальный район:

  • пр-т Слобожанский, 78;
  • пр-т Мира, 47;
  • пр-т Калнышевского, 5;
  • пр-т Калнышевского, 45.

Самарский район:

  • улица 20-летия Победы, 7;
  • улица Карагандинская, 9а;
  • улица Энергетиков, 7%
  • улица Вознюка, 3б;
  • улица Электрическая, 19;
  • улица Семафорная, 20;
  • улица Семафорная, 38;
  • улица Агнии Барто, 7.

Соборный район:

  • пр-т Героев, 46;
  • пр-т спект Героев, 11, подъезд 2;
  • пр-т Героев, 21;
  • пр-т Героев, 37;
  • Набережная Победы, 108, корп. 10;
  • переулок Экипажный, 3;
  • улица Дмитрия Донцова, 2;
  • пр-т Яворницкого, 45а;
  • Сечеславская Набережная, 39;
  • пр-т Гагарина, 177.

Шевченковский район:

  • жилой массив Тополь-1, 15;
  • жилой массив Тополь-2, 40, 41;
  • жилой массив Тополь-3, 12;
  • Запорожское шоссе, 4, 48;
  • пр-т Гагарина, 96, 98;
  • пр-т Богдана Хмельницкого, 131;
  • улица Александра Конисского, 17;
  • улица Сечевых Стрельцов, 89;
  • улица Вознесенская, 36.

Центральный район:

  • улица Леонида Стромцова, 4, 6;
  • Сечеславская Набережная, 10;
  • пр-т Поля, 82;
  • пр-т Пушкина, 31.

Чечевский район:

  • улица Кедрина, 60;
  • улица Уральская, 17;
  • пр-т Богдана Хмельницкого, 28;
  • пр-т Богдана Хмельницкого, 34;
  • улица Кленовая, 1;
  • пр-т Нигояна, 43;
  • улица Павла Чубинского, 2;
  • улица Надежды Алексеенко, 30;
  • улица Янгеля, 13;
  • улица Титова, 1,16.

Новокодацкий район:

  • улица Савкина, 2;
  • улица Метростроевская, 3;
  • переулок Парусный, 13;
  • площадь Новокодакская, 7;
  • улица Даниила Галицкого, 22;
  • на перекрестке улицы Волжской и улицы Каменской;
  • улица Даниила Галицкого, 27;
  • улица Каменская, 34;
  • улица Караваева, 48;
  • на перекрестке улицы Новоорловской и Воздухофлотской.

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