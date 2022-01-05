Отдать животным или обменять на сладости: где сдать елки в крупнейших городах Украины – адреса

Во многих городах страны уже работают пункты приема елок. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год уже прошел и следует задуматься, куда же девать праздничные елки, которыми украсили свои квартиры.

"Сегодня" рассказывают, где можно сдать новогодние деревья на переработку в крупнейших городах страны.

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Что делают с елками в таких пунктах

Их измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Киев

В столице действуют пункты переработки по адресам:

КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87г;

КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58а;

КП УЗО Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;

КП УЗО Днепровского района – просп. Освободителей, 6;

КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26а;

КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;

КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;

КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;

КП УЗН Соломинского района – ул. Новополевая, 95;

КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;

Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;

Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2а;

Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1в;

Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал №35;

Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.

Харьков

Пока главным местом, куда можно сдать елку на "вторичную" переработку, является "Фельдман Экопарк". На странице парка в Facebook говорится, что у них ежедневно с 10:00 до 16:00 работают два пункта приема:

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первый – на главном входе ;

; второй – в Долине Альпака, находящийся неподалеку от традиционного места проведения выставки собак.

В эко-парке советуют по прибытии позвонить в информационный центр и уточнить точное расположение пункта приема. Также елки, стоящие дома, следует очистить от остатков украшений, чтобы там не остались кусочки креплений, которые могут причинить вред животным.

Фото: Фельдман зоопарк

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Одесса

В городе с 1 января начали работу специальные площадки для сбора новогодних елок, которые можно обменять на сладости.

В общей сложности таких пунктов-площадок будет более 40. Пункты приема елок будут работать с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, в выходные – с 09:00 до 15:00.

Адреса:

КП "ЖКЗ "Фонтанский"

ул. М. Арнаутская, 7;

ул. Б. Арнаутская, 83;

ул. Транспортная, 8а;

ул. Пироговская, 3;

ул. Тираспольская, 13;

ул. Педагогическая, 46а.

КП "ЖКЗ "Порто-Франковский"

пр-т Александровский, 4;

ул. Канатная, 19/21;

ул. Б. Арнаутская, 18;

пр-т Александровский, 27;

ул. Кутузакия, 28;

ул. 10 апреля, 2;

ул. Нежинская, 28;

ул. Княжеская, 4;

КП "ЖКЗ "Вузовский"

ул. Шишкина, 52/2а;

пр-т Небесной Сотни,4;

ул. Героев Крут, 3;

ул. Варненская, 5/2;

пр-т Адмиральского, 9.

КП "ЖКЗ "Черноморский"

ул. Академика Глушко, 22а;

ул. Академика Королева, 63а;

пр-т Небесной Сотни, 83;

ул. Академика Глушко, 1в;

ул. Ильфа и Петрова, 27;

ул. Архитекторская, 24.

КП "ЖКЗ "Хмельницкий"

ул. Балковская, 199;

ул. Средняя, 47;

ул. Болгарская, 16;

ул. Б. Хмельницкого, 64

УК "Сервис плюс"

ул. Космонавтов, 68;

пр-т Адмиральский, 10;

ул. Академика Филатова, 29б;

ул. Генерала Петрова, 76;

пр-т Гагарина, 23/5.

КП "ЖКЗ "Пересыпский"

ул. Дальневосточная, 6;

ул. Атамана Чепиги, 9.

УК "Суворовский"

ул. Высоцкого, 23;

ул. Академика Заболотного, 12;

ул. Марсельская, 5;

ул. Лузановская, 67;

ул. Черноморского казачества, 167.

За елки можно получить сладости. Фото: Одесский горсовет

Днепр

В городе на придомовых территориях оборудовано более 60-ти специальных пунктов массового сбора ненужных новогодних деревьев для правильной их утилизации.

Амур-Нижнеднепровский район:

Донецкое шоссе, 15;

улица Высоцкого, 4;

улица Шолохова, 7;

улица Решетиловская, 20;

улица Калиновая, 83;

переулок Крушельницкой;

улица Богомаза, 188;

проспект Мануйловский, 75.

Индустриальный район:

пр-т Слобожанский, 78;

пр-т Мира, 47;

пр-т Калнышевского, 5;

пр-т Калнышевского, 45.

Самарский район:

улица 20-летия Победы, 7;

улица Карагандинская, 9а;

улица Энергетиков, 7%

улица Вознюка, 3б;

улица Электрическая, 19;

улица Семафорная, 20;

улица Семафорная, 38;

улица Агнии Барто, 7.

Соборный район:

пр-т Героев, 46;

пр-т спект Героев, 11, подъезд 2;

пр-т Героев, 21;

пр-т Героев, 37;

Набережная Победы, 108, корп. 10;

переулок Экипажный, 3;

улица Дмитрия Донцова, 2;

пр-т Яворницкого, 45а;

Сечеславская Набережная, 39;

пр-т Гагарина, 177.

Шевченковский район:

жилой массив Тополь-1, 15;

жилой массив Тополь-2, 40, 41;

жилой массив Тополь-3, 12;

Запорожское шоссе, 4, 48;

пр-т Гагарина, 96, 98;

пр-т Богдана Хмельницкого, 131;

улица Александра Конисского, 17;

улица Сечевых Стрельцов, 89;

улица Вознесенская, 36.

Центральный район:

улица Леонида Стромцова, 4, 6;

Сечеславская Набережная, 10;

пр-т Поля, 82;

пр-т Пушкина, 31.

Чечевский район:

улица Кедрина, 60;

улица Уральская, 17;

пр-т Богдана Хмельницкого, 28;

пр-т Богдана Хмельницкого, 34;

улица Кленовая, 1;

пр-т Нигояна, 43;

улица Павла Чубинского, 2;

улица Надежды Алексеенко, 30;

улица Янгеля, 13;

улица Титова, 1,16.

Новокодацкий район:

улица Савкина, 2;

улица Метростроевская, 3;

переулок Парусный, 13;

площадь Новокодакская, 7;

улица Даниила Галицкого, 22;

на перекрестке улицы Волжской и улицы Каменской;

улица Даниила Галицкого, 27;

улица Каменская, 34;

улица Караваева, 48;

на перекрестке улицы Новоорловской и Воздухофлотской.

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