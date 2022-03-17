Отец и сын погибли в боях с российскими оккупантами

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15 марта во время защиты Киева от российских оккупантов погиб активист из Харькова Николай Кравченко "Крук".

Об этом написал на своей странице в Facebook общественный деятель Николай Ляхович.

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Кто такой Кравченко

По словам Ляховича, неделю назад Кравченко написал пост о гибели отца в боях с российскими оккупантами под Харьковом.

"Друг "Крук" – последовательный участник национально-патриотических движений Харьковщины. Сначала в казачьих сообществах, а затем в националистических движениях. Один из создателей радикального крыла Революции Достоинства и добровольческого движения в 2014 году", – отметил Ляхович, прикрепив фото.

Также отмечается, что Николай Кравченко являлся одним из основателей батальона "Азов".

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"Имя Николая Кравченко "Крука" будет написано на руинах Кремля и будет всегда на хоругвях национально-патриотического воспитания украинцев!" – написал Ляхович.

Ситуация в Украине 17 марта

Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.

Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.

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Предателем, который "сдал" российским оккупантам Луцкий военный аэродром, оказался известный в городе музыкант – скрипач Илья Сметанин. По его наводке 24 февраля военные РФ обстреляли аэродром ракетами, а 11 марта – ударили повторно.

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