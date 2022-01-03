Отец погиб, а 6-летняя дочь в больнице. В Днепре катание на санках закончилось трагедией

От удара девочка получила тупую травму живота. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Днепре произошла трагедия в парке. Там 45-летний мужчина погиб, катаясь на санках с 6-летней дочерью.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
Инцидент произошел в парке Зеленый Гай. Склонами парка запрещено спускаться на санках. Об этом посетителей информируют как лично сотрудники парка, так и с помощью табличек о запрете.
Подробности трагедии
Несчастный случай произошел около 20:30. Cъезжая с горки, мужчина сильно ударился головой и умер. Он врезался в опору линии электропередачи.
Маленькая девочка, которая также находилась в санках, получила тупую травму живота. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.
Что нам удалось узнать о пострадавшей девочке
"Подтверждаем информацию о смертельном случае в парке. Погиб мужчина 1976 года рождения, катавшийся на санках, ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает",- сообщила нам спикер полиции Днепра Алина Стадник.
По ее словам, открыто и расследуется уголовное производство по статье "Убийство" с пометкой "Несчастный случай".
В Тернополе ребенка обстреляли во время катания на санках
Прошлой зимой в больницу попал 11-летний мальчик. Травмы он получил во время катания на санках вблизи школы.
Врачи диагностировали у юного пациента множественные ранения по всему телу, скорее всего, вызванные огнестрельным оружием.
Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины, которые травмировали и внутренние органы. Позже ребенка доставили в столичную больницу, поскольку он нуждается в еще одной операции.
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