Открыли огонь из гранатометов. Боевики снова стреляют на Донбассе

На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"
За прошедшие сутки, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений нет.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра 22 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.
Данные за прошлые сутки
- 21 августа на Донбассене зафиксировали ни одного обстрела
- За сутки выявили троих человек, которых проверяют на возможное участие в военных формированиях РФ и ее наемников.
- Раскрыто 26 преступлений
- Ситуация за пятницу-ночь на субботу кардинально изменилась по сравнению со всей текущей неделей. Четыре дня подряд украинские войска несли потери
Ранее мы сообщали, что:
- боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.
- боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.