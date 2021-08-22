Відкрили вогонь з гранатометів. Бойовики знову стріляють на Донбасі

На Донбасі тривають обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"
За минулу добу, 21 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів немає.
Про це повідомляє прес-служба ООС.
У напрямку Водяного, що у Донецька, ворог застосовував міномети 120-го калібру. Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Новолуганського противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", – йдеться в повідомленні.
Станом на 7:00 ранку 22 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.
Дані за минулу добу
- 21 серпня на Донбасі не зафіксували жодного обстрілу
- За добу виявили трьох чоловік, яких перевіряють на можливу участь у військових формуваннях РФ і її найманців.
- Розкрито 26 злочинів
- Ситуація за п'ятницю-ніч на суботу кардинально змінилася в порівнянні з поточним тижнем. Чотири дні поспіль українські війська несли втрати
Раніше ми повідомляли, що:
- бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.
- бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував з забороненого важкого озброєння.