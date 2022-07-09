Отмена критического импорта, эвакуация из горячих точек и другие важные события 9 июля

Кабмин отменил список товаров критического импорта, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент США подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов. Кроме того, 9 июля, отправится один эвакуационный поезд.

Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн

Президент США Джо Байден подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов.

Реклама

В документе говорится, что Байден делегирует полномочия Государственному секретарю по передаче помощи на 400 миллионов долларов США для Украины "на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку".

В Украине отменили перечень критического импорта

Кабинет министров отменил постановление о перечне товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту на межбанке. В то же время остается запрет на импорт услуг.

Постановление gравительства от 7 июля 2022 г. № 761 обнародовано на Правительственном портале. Оно позволит бизнесу с 9 июля 2022 года покупать валюту и импортировать любую товарную продукцию.

Реклама

В то же время ограничения на покупку валюты и переводы для импорта услуг будут сохраняться. Предприятия смогут импортировать только те услуги, работы, права интеллектуальной собственности и другие неимущественные права, которые входят в перечень, который утвержден постановлением КМУ № 761.

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 9 июля

Сегодня, 9 июля, отправится один эвакуационный поезд. Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".

Эвакуационный поезд на 9 июля:

Реклама

• 16:30—234/233 Покровск — Днепр — Львов.

В "Укрзализныци" добавили, что время отправления может изменяться.