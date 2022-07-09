Скасування критичного імпорту, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 9 липня

Кабмін скасував список товарів критичного імпорту, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сегодня"

Президент США підписав наказ про надання нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів. Крім того, 9 липня вирушить один евакуаційний потяг.

Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн.

Президент США Джо Байден підписав наказ про надання нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів.

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У документі йдеться про те, що Байден делегує повноваження Державному секретареві з передачі допомоги на 400 мільйонів доларів США для України "на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку".

В Україні скасовано перелік критичного імпорту

Кабінет міністрів скасував ухвалу про перелік товарів критичного імпорту , для яких дозволено купувати валюту на міжбанку Водночас залишається заборона імпорту послуг.

Постанова подружжя від 7 липня 2022 р. № 761 оприлюднена на Урядовому порталі. Воно дозволить бізнесу з 9 липня 2022 року купувати валюту та імпортувати будь-яку товарну продукцію.

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У той же час, обмеження на купівлю валюти та перекази для імпорту послуг будуть зберігатися. Підприємства зможуть імпортувати лише ті послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, що входять до переліку, затвердженого постановою КМУ № 761.

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 9 липня

Сьогодні, 9 липня, вирушить один евакуаційний потяг . Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

Евакуаційний поїзд на 9 липня:

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• 16:30-234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

В Укрзалізниці додали, що час відправлення може змінюватися.