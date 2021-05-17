"Отмороженная совсем": в Сети захейтили менеджера Укрпочты за пост о сексе

Она спросила у своих подписчиков, как можно во время секса незаметно поесть – спустя несколько секунд в комментариях поднялась волна недовольства

Фото: Facebook Левицкой

В Сети захейтили менеджера по проектам "Укрпочты" Полину Левицкую за шутливый пост в соцсетях о сексе. Она спросила у своих подписчиков в Facebook: "Как незаметно поесть во время секса?".

Что пишут?

Левицкую начали травить за смелый пост. После волны гневных комментариев Левицкая ограничили круг лиц, которые могут комментировать пост. Теперь отреагировать на него могут лишь ее друзья.

Тогда вопрос девушки начали репостить и продолжать травлю. В основном, комментаторы не стеснялись в выражениях.

"Одного из топ-менеджеров государственной компании Укрпочта волнует актуальная для нее проблема.

Вы не могли бы дать совет этой "леди", – написал политик Алексей Кучеренко.

"Для начала подлечить бешенство матки (нимфоманию), если прерваться невозможно, а жрать хочется очень. А потом – быстренько к психиатру. Отмороженная совсем", "Уже получили те психически больные "Новые вечно Голодные лица". Психиатрические больницы позакрывали во время так называемой оптимизации... вот и пришли все неадекваты к власти", "Если уж так хочется "пороть", дуй в эскорт-услуги. Да и накормят так (по самые гланды)", – пишут комментаторы.

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Как отреагировала Левицкая и ее друзья?

"Ребят! Я в лучах славы нафталинов. А если серьезно, это так дико, что есть ещё люди в нашей стране, которых пугает слово секс. Простите им это. Там уровень совка, где секса нет и никогда не было! Все рождались из капусты", – прокомментировала происходящее Левицкая.

Подписчики Левицкой с юмором отреагировали на травлю. Их, как и ее, позабавила реакция общества на вопрос о сексе.

"На самом деле очень жаль, что отсутствие завода с патронами или коррупционные связи старых элит вызывают менее осуждения, чем желание незаметно поесть во время секса", – написал политический консультант Петр Охотин.

"Не, ну при всей моей иронии касательно феминизма и тому подобных глупостей этот хейт – конечно, энеолит. И еще не факт, что первое "е" не лишнее. Меня вот однажды бросила девушка за то, что я лазил к холодильнику, пока она в паузах между оргазмами отдыхала в кроватке", – в свою очередь поддержал Левицкую журналист Александр Михельсон.

Ранее мы сообщали, что помощница главы Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко уволилась после шквала критики в Сети из-за ее недавнего поста о секс-игрушке.