Отопительный сезон 2021: в каких городах Украины дали тепло (обновляется)

Отопительный сезон 2021. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине стартовал отопительный сезон 2021. Тепло начали запускать в Тернополе, Луцке, Житомире и других городах.

Подробнее о том, где уже есть отопление – читайте далее в материале "Сегодня".

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Отопление в Тернополе

В Тернополе стартовал отопительный сезон. Тепло сначала начали подавать в детсады, школы и больницы.

"По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни будет наблюдаться снижение среднесуточной температуры воздуха. Учитывая это, отопительный сезон с 10 октября начнется для учреждений дошкольного образования, школ и лечебных учреждений Тернополя", – говорят в горсовете.

В дома Тернополя тепло начнет поступать тогда, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составит +8 градусов или ниже.

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Всего в городе работает 41 котельная, которая обслуживает 844 многоквартирных домов. Все котельные готовы к работе в новом отопительном сезоне.

В Тернополе начался отопительный сезон. / Фото: Коллаж: Сегодня

Отопление в Луцке

11 октября в Луцке стартует отопительный сезон. Как стало известно, сначала тепло подадут в медицинские учреждения и учебные заведения, а после – населению и другим потребителям.

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Отопление в Житомире

В Житомире начали давать тепло с 11 октября в детские сады, школы и медучреждения. Отопление для населения будут подавать в зависимости от погодных условий.

Если среднесуточная температура 11 октября не опустится ниже 8 градусов по Цельсию, то теплоснабжение для населения города не будут запускать.

Отопление во Львове

Во Львове отопительный сезон начался 11 октября. Тепло получат все категории потребителей – школы, садики, больницы и население. На сегодня дома готовы к подаче тепла, акты готовности подписаны, системы заполнены водой, проведена проверка счетчиков.

Отопление в Харькове

В Харькове 7 октября запустили отопительный сезон. Тепло начали подавать в больницы, учебные заведения и другие объекты социально-культурной сферы. Отметим, что в Харькове в рамках подготовки к отопительному сезону была проведена реконструкция и капитальный ремонт котельных, а также заменено более 100 км технически изношенных теплосетей.

Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать школы, садики и больницы в Киеве .

"Теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Какой будет погода в Украине в октябре?

Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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