Оторваны от цивилизации. Как живут маленькие села в Украине во время снегопадов – репортаж (видео)

Вместо дороги – сугробы снега, вместо транспорта – своими ногами. На Закарпатье из-за сильных снегопадов маленькие села – оторваны от цивилизации. Как выживают люди в заваленных снегом районах, видела наша Юлия Маркулич.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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10 км от бывшего райцентра. Здесь люди очень боятся болеть, потому что помощи можно не дождаться. Вчера – одинокому пенсионеру стало плохо. Повысилась температура, начал задыхаться. Соседи вызвали скорую, но медики просто не доехали.

"Вот этот участок, где скорая не могла никак выйти. Потом мы уже привезли, здесь деда осмотрели и забрали в больницу", – рассказал Евгений Химич, житель с. Костева Пастель.

Рейсовый автобус тоже не всегда преодолевает сугробы – иногда пассажирам приходится его толкать.

"А что мы должны делать? У нас был другой выход? Когда в село не едет автобус, мы как в резервации находимся", – рассказала местная жительница Василиса Маркович.

В село ездить невыгодно

От села в райцентр автобус курсирует трижды в день, и только в будни. Водитель жалуется – ездить невыгодно: дорога ужасная, бус ломается.

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"Не прогребают. Не подсыпают. Никто ничего не делает. Рессоры ломаются. Расход велик. Тошно все. Не хочет ехать ни один перевозчик", – рассказал водитель рейсового автобуса Василий Федькович.

Местные таксисты просят за 10 километров – 300 гривен. Если вообще согласны ехать в Костеву Пастиль.

Власть обвиняет снегопады

В то же время в поссовете уверяют – ситуацию контролируют. Дороги расчищают регулярно, а коллапс произошел из-за обильных снегопадов.

"Работала техника в данном направлении ежедневно практически по два раза. Мощная техника не может там добраться, а мобильная не имеет той мощности. Мобильные – имею в виду на субподряде работают тракторные единицы. Не имеют той мощности, большой объем работы", – рассказал заместитель председателя Великоберезнянского поселкового совета Иван Мицьо.

Впрочем, местные говорят: этот участок дороги и летом проблемный. Даже ямочного ремонта не было более 10 лет. В сельском совете обещают восстановить дорогу в этом году. Просят на это у государства 10 миллионов гривен. Но местные не очень верят очередным обещаниям.

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