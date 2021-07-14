Версія українською
$ 27,32
32,37

Отставка Авакова. Когда Рада выберет нового главу МВД

14 июля, 10:13

Татьяна Очеретяная

15 июля кандидата на пост нового главы министерства представят премьер-министру

Заявление министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке зарегистрировали в парламенте. Нового главу МВД в Верховной Раде будут выбирать 16 июля.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Читайте также: Зеленский нашел замену Авакову. Что известно о Денисе Монастырском

"13 июля заявление Авакова об отставке зарегистрировано в Верховной Раде. В четверг, 15 июля, в перерыве между заседаниями парламента мы соберем фракцию и проголосуем за кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД. В тот же день будет представление к премьер-министру", - сообщил Арахамия.

Реклама

Руководитель фракции уверен, что за нового министра проголосует большинство членов парламента.

Напомним, ранее Арахамия назвал отставку Авакова обычным эволюционным процессом и заявил, что лично поддержит кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД.

Отметим, министр не назвал причину своего решения уйти, но сотрудники МВД и депутаты Верховной Рады сообщили свои версии .

Новости на эту же тему:
отставка МВД Верховная Рада Арсен Аваков голосование

Реклама