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Отставка Авакова. Арахамия рассказал, как отреагировал Шмыгаль

13 июля 2021 21:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Глава правительства не видит проблем в смене руководства МВД, это эволюционный процесс, сказал нардеп

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль / Фото: Reuters/Johanna Geron

Премьер-министр Денис Шмыгаль нормально отнесся к решению министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку.

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Об этом в эфире "Украина 24" сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Как и ко всем другим изменениям – нормальный эволюционный процесс. Мне кажется, ничего такого тут нет революционного", - сказал он.

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При этом нардеп не исключил, что Аваков продолжит работу на государственных постах.

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"Может он будет еще в команде в каком-то другом амплуа", – сказал он.

Также Арахамия прокомментировал возможность назначения Авакова новым премьером: "Насколько мне известно – нет".

Как известно, президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность нового министра.

Сайт "Сегодня" выяснил все, что известно о президентском кандидате на пост главы МВД.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

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