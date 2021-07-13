Відставка Авакова. Арахамія розповів, як відреагував Шмигаль

Денис Шмыгаль / Фото: Reuters/Johanna Geron
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нормально поставився до рішення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.
Про це в ефірі "Україна 24" сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Як і до всіх інших змін – нормальний еволюційний процес. Мені здається, нічого такого тут немає революційного", – сказав він.
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При цьому нардеп не виключив, що Аваков продовжить роботу на державних посадах.
В тренді"Часто ходить до Офісу президента". Арахамія пояснив, чому на главу МВС висунули Монастирського
"Може він буде ще в команді в якомусь іншому амплуа", – сказав він.
Також Арахамія прокоментував можливість призначення Авакова новим прем'єром: "Наскільки мені відомо – ні".
Як відомо, президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду нового міністра.
Сайт "Сьогодні" з'ясував усе, що відомо про президентського кандидата на пост глави МВС.
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