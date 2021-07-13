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Відставка Авакова. Арахамія розповів, як відреагував Шмигаль

13 липня 2021 21:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Глава уряду не бачить проблем у зміні керівництва МВС, це еволюційний процес, сказав нардеп

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль / Фото: Reuters/Johanna Geron

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нормально поставився до рішення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.

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Про це в ефірі "Україна 24" сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Як і до всіх інших змін – нормальний еволюційний процес. Мені здається, нічого такого тут немає революційного", – сказав він.

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При цьому нардеп не виключив, що Аваков продовжить роботу на державних посадах.

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"Може він буде ще в команді в якомусь іншому амплуа", – сказав він.

Також Арахамія прокоментував можливість призначення Авакова новим прем'єром: "Наскільки мені відомо – ні".

Як відомо, президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду нового міністра.

Сайт "Сьогодні" з'ясував усе, що відомо про президентського кандидата на пост глави МВС.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

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