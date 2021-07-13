Русский
$ 27,29
32,35
  1. Новини України

Підвищення, тиск США або "грандіозний шухер" – 7 версій відставки Авакова

13 липня 2021 20:26

Богдан Приходько Богдан Приходько

У заяві Авакова криється інтрига, кажуть в МВС

Арсен Аваков не назвав причини відставки. Фото: Колаж "Сьогодні"

Арсен Аваков не назвав причини відставки. Фото: Колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав у відставку . Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 13 липня., при цьому не назвавши причину свого рішення.

Реклама

Сайт "Сегодня" поспілкувався з власними джерелами в МВС, а також з нардепами Верховної Ради і з'ясував основні версії причин, що спонукали міністра до звільнення.

Версія 1: Аваков піде на підвищення

Арсен Аваков може в подальшому зайняти пост глави уряду . Про це в ефірі "Україна 24" сказав народний депутат Михайло Цимбалюк .

"Аваков за своїм впливом і потенціалом – готовий прем'єр-міністр України. Я думаю, що саме на цю посаду його рекомендуватимуть", – сказав він.

У той же час ведуча телеканалу "Україна 24" Наталія Влащенко в ефірі програми "Хард з Влащенко" не виключила, що Аваков може стати віце-прем'єром.

Версія 2: Аваков може стати мером Харкова

Реклама

Колишній народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук припустив, що глава МВС подав у відставку для того, щоб балотуватися в мери Харкова.

"А чому всі забули про вибори мера Харкова? Якщо Авакова відправлять у відставку, а він сам піде на ці вибори то переможе 100%" , – написав екс-нардеп в своєму Telegram-каналі .

Версія 3: Аваков сподівається, що Рада не проголосує за його відставку

Опитані нами високопоставлені співробітники центрального апарату МВС кажуть, що в заяві Авакова криється інтрига.

"Сьогоднішня заява може виявитися маневром в розрахунку на те, що Рада не проголосує за відставку і позиції міністра зміцняться ще сильніше" , – розповіли "Сегодня" найближчі підлеглі міністра.

Версія 4: Аваков хоче відпочити і написати книгу

Також наші співрозмовники не виключають того, що міністру банально набридло працювати в жорсткому режимі.

"Можливо, Аваков просто втомився, хоче піти на заслужений відпочинок, де буде писати книги або мемуари", – розповіли нам в міністерстві.

Версія 5. Аваков подав у відставку напередодні "грандіозного шухеру"

Журналіст Ігор Соловей припустив, що в Україні можуть спалахнути масштабні заворушення, і міністр, знаючи про це вирішив покинути свій пост, щоб не бути відповідальним за майбутні протистояння між громадянами та правоохоронцями.

Реклама

"Почуває, що країна знаходиться напередодні грандіозного шухеру" , – написав він у своєму Telegram-каналі .

Версія 6: Піти у відставку Авакова "переконав" Джордж Кент

На думку Солов'я, глава МВС міг подати у відставку під тиском заступника помічника держсекретаря США і тимчасового посла США в Україні Джорджа Кента .

"Джордж Кент знайшов переконливі аргументи в розмові з Аваковим кілька днів тому. Наприклад, пообіцяв йому гарантії невключення до списку санкцій в обмін на відставку" , – пише журналіст.

Відзначимо, що заяву про відставку Аваков написав незабаром після зустрічі з нещодавно призначеним послом США Джорджем Кентом. Для Кента це була перша зустріч з представником влади в Україні. Для Авакова вона стала останньою.

Версія 7: Аваков подав у відставку за наполяганням Зеленського

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук передбачає що Аваков подав у відставку з подачі президента Зеленського.

"Пам'ятайте, на самому початку ми голосували за призначення Авакова під президентські гарантії? Тоді Зеленський сказав, що якщо міністр не впоратися – він сам відправить його у відставку. Ймовірно, так і сталося. Не виключено, що після бесіди з главою держави Аваков сам (на відміну, від Степанова) написав заяву. Втім, це виключно моя версія "- сказала" Сегодня "Верещук.

Реклама

Нагадаємо, в червні глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив у тому, що до осені перестановок в уряді не планується, в тому числі не планувалася і відставка Авакова. Пізніше вже заступник голови МВС Антон Геращенко відзначав, що чутки про відставку міністра внутрішніх справ розпочалися 22 лютого 2014 року – за день до призначення. Також в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито у Зеленського хочуть звільнити Авакова .

Сам же глава МВС раніше назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україну заллють потужні зливи. Де погода не порадує українців (карта)
Україну заллють потужні зливи. Де погода не порадує українців (карта)Україна
Головний народний синоптик Леонід Горбань про погоду на другу половину літа, осінь, зиму і на роки вперед
Головний народний синоптик Леонід Горбань про погоду на другу половину літа, осінь, зиму і на роки впередУкраїна
Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із Зеленським
Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із ЗеленськимВлада
Доплати до пенсій за вік підвищать – коли буде індексація
Доплати до пенсій за вік підвищать – коли буде індексаціяЕкономіка
"Росія була пограбована". Путін назвав Україну "дітищем СРСР"Влада
Спочатку +40, а потім удар стихії: народний синоптик про погоду до кінця липня
Спочатку +40, а потім удар стихії: народний синоптик про погоду до кінця липняУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти