Отстранять от работы из-за прививок законно? Мы спросили у юристов

За первую неделю ноября в Украине сделали 1,6 млн прививок от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Юристы прокомментировали отстранение от работы невакцинированных людей определенных профессий.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Например, адвокат Иван Либерман сообщил, почему на его взгляд эта норма все же сомнительна с позиции закона.

"Есть такие понятия как дух закона и буква закона. Первый говорит о том, что нужно действовать, исходя из интересов национальной безопасности. То есть, с точки зрения духа закона считается правильным, когда государство ограничивает законные права и интересы людей", – говорит Иван Либерман.

Он добавил, что "с точки зрения буквы закона" у нас в стране по состоянию на сейчас нет закона об обязательной вакцинации и санкций за его невыполнение.

"Это говорит о том, что парламентарии не хотят и не будут нести никакой ответственности в случае последствий. Поэтому и нет такого закона в Украине. Все возложено на ведомства и управления. Те же лишь дают рекомендации, которые в районах и селах воспринимаются как немедленные к исполнению", – добавил Либерман.



Еще один адвокат, Ростислав Кравец, уточняет, что у директоров школ и органов местной власти отсутствуют полномочия отстранять людей от работы.

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"Также есть лица, которые написали заявления о том, что они планируют сделать прививку. Их не имеют права отстранять. Отстранение граждан от работы чревато уголовной ответственностью. Кроме того, это ущемление прав человека по признаку невакцинации", – сообщил нам Ростислав Кравец.

Отстранения от работы

Отстраненным от работы не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. При этом увольнять не будут.

Вернуться на работу можно будет только после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Либо же необходима справка с противопоказаниями к вакцинации.

Без прививки уже сегодня не пускают на работу сотрудников:

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центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

педагогов, учителей, воспитателей, а также других сотрудников вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

Зарплата только вакцинированным

В Одессе неделю назад на одном из предприятий заявили, что не всем сотрудникам будут выплачивать заработную плату. Деньги получат только те, у кого есть сертификат о вакцинации против COVID-19.

Работникам одного из предприятий отправили сообщения с предупреждением о том, что заработная плата будет выплачиваться только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. Кроме того, уточнили, что по этой же причине авансы на карты в первые числа ноября перечислять не будут.

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