Киев пригрозил Лукашенко – будут последствия

Министерство иностранных дел Украины ответило на все обвинения, которые белорусский диктатор выдвинул утром в адрес Киева

Министерство иностранных дел Украины ответило Лукашенко на все обвинения в наш адрес во время его пресс-конференции/Коллаж "Сегодня"

МИД Украины призвал власти Беларуси освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, а поддержку Минском Кремля назвал – подрывом суверенитета и территориальной целостности Украины. Такое заявление было сделано Министерством иностранных дел Украины по случаю годовщины президентских выборов в Республике Беларусь, результаты которых не признал Киев.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Читайте также: У Украины с Беларусью только одна проблема, ее зовут Лукашенко – Арестович

"За год ситуация в Республике Беларусь в области свободы слова ухудшилась. Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное количество журналистов, правозащитников и рядовых белорусов оказались за решеткой за политически мотивированными обвинениями. Тысячи белорусов покинули родину. Белорусские власти применяют политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

В этом же заявлении МИД Украины предостерег Беларусь от любых форм поддержки политики Кремля, направленной против независимости и территориальной целостности нашей страны. Иначе могут быть международно-правовые последствия.

Читайте также: "Можно лишиться жизни". Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Беларусь

"Любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия", – сказано в заявлении.

Читайте также: Россия перебросила в Беларусь войска вблизи Украины: фото эшелона

Реклама

Добро пожаловать!

В этом же заявлении Киев выразил поддержку белоруссам, которые ведут борьбу за свои права. В заявлении МИД сказано:

Украина будет оставаться открытой и гостеприимной для граждан Беларуси, которые вынуждены искать места проживания и трудоустройства в Украине.

Украина солидарна с белорусским народом и поддерживает его стремление жить в свободной, демократической, действительно независимой европейской стране.

Годовщина нелегитимного Лукашенко

Этот день Александр Лукашенко начал с многочасовой утренней пресс-конференции, во время которой довольно много времени уделили украинским вопросам. В частности, он не может сейчас позвонить Владимиру Зеленскому (потому что Кремль не поймет), но может признать Крым российским (потому что "руки у него развязаны").

Лукашенко также обвинил Украину в подготовке боевиков, которые забрасываются на территорию Беларуси. Это опроверг МИД Украины, указав, что "все заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины являются выдумками, вводящими в заблуждение белорусское общество".

Днем стало известно, что Великобритания ввела новые санкции против Беларуси в ответ на действия режима Лукашенко, а также за пиратскую посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.

Вечером в Офисе президента Украины заявили, что любые недружественные действия в нашу сторону будут иметь мощный ответ со стороны Украины и мирового сообщества.