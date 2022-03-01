Пациенты с онкологией могут получить помощь после эвакуации: куда обратиться

Онкобольные смогут получить помощь в условиях войны. / Фото: Коллаж: Сегодня
Пациенты с онкологией, переехавшие в другие регионы страны из-за боевых действий, могут получить необходимую им медицинскую помощь в других медицинских учреждениях страны.
Об этом сообщили в Facebook Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Обратиться можно без направления. Помощь должны предоставлять бесплатно.
Куда можно обратиться за помощью
Ниже собрана актуальная информация о работе онкологических центров западного региона Украины и контактных телефонах для записи на прием.
Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр
- Консультативная поликлиника работает в обычном режиме.
- Отделения химиотерапии и радиологическое работают с усиленной нагрузкой.
- Плановые хирургические операции временно приостановлены. Проводятся только ургентные.
- Телефоны для справки: +38 032 295 70 75, +38 032 295 37 77.
- Запись на прием +38 032 295 70 70.
- Адрес: Львов, ул. Я. Гашека, 2а.
Тернопольский областной онкологический диспансер
- Работает в штатном режиме. Пациенты с онкологией могут получить необходимую медицинскую помощь – химиотерапию, радиологическое лечение, хирургические операции.
- Телефон: +38 (0352) 26-84-08
- Адрес: Тернополь, ул. Романа Купчинского, 8
Буковинский клинический онкологический центр
- Работает в штатном режиме. Пациенты с онкологией могут получить всю необходимую медицинскую помощь – химиотерапию, радиологическое лечение, хирургические операции.
- Чтобы записаться на прием, звонить по телефону +3 0372 547 650
- Адрес: Черновцы, ул. Героев Майдана, 242
Закарпатский противоопухолевый центр
- Работает в штатном режиме – пациенты получают химиотерапевтическое и радиологическое лечение, хирургические операции.
- Телефон: +3 (0312) 63-90-24
- Адрес: Ужгород, ул. Бродлаковича, 2
Прикарпатский клинический онкологический центр Ивано-Франковского областного совета
- Пациенты получают химиотерапевтическое и радиологическое лечение.
- Плановые операции пока не проводятся.
- Телефоны колцентра: 099 302 95 89, 067 566 42 63
- Адрес: Ивано-Франковск, ул. Медицинская, 17
Хмельницкий областной противоопухолевый центр
- Медучреждение проводит плановые консультации, химиотерапию и радиотерапию.
- Чтобы уточнить детали по приему, обращаться по телефонам: +3 (0382) 65-82-85, 096 065-82-85.
- Адрес: Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Волынский областной медицинский центр онкологии
- По состоянию на 28 февраля есть возможность принимать пациентов из других регионов.
- Пациенты получают химиотерапевтическое и радиологическое лечение.
- Плановые хирургические операции временно приостановлены. Проводятся только ургентные.
- Наличие лекарств следует уточнять по телефону или на сайте медучреждения https://vood.com.ua/contacts
- Телефон для справок +38 (0332) 26-07-79.
- Адрес: Луцк, ул. Тимирязева, 1
Ровенский областной противоопухолевый центр
- Пациенты получают химиотерапевтическое и радиологическое лечение, а также амбулаторные консультации и диагностику.
- Проводятся только срочные операции.
- Детали уточнять по телефонам колцентра: +3 (0362) 63-45-82, 096-122-33-22, 067-560-18-76
- Адрес: Ровно, ул. Александра Олеся, 12.
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