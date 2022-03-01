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Пациенты с онкологией могут получить помощь после эвакуации: куда обратиться

Инна Собора
1 марта, 18:42
Получить помощь можно без направления, ее должны оказывать бесплатно

Онкобольные смогут получить помощь в условиях войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пациенты с онкологией, переехавшие в другие регионы страны из-за боевых действий, могут получить необходимую им медицинскую помощь в других медицинских учреждениях страны.

Об этом сообщили в Facebook Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

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Обратиться можно без направления. Помощь должны предоставлять бесплатно.

Куда можно обратиться за помощью

Ниже собрана актуальная информация о работе онкологических центров западного региона Украины и контактных телефонах для записи на прием.

Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр

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  • Консультативная поликлиника работает в обычном режиме.
  • Отделения химиотерапии и радиологическое работают с усиленной нагрузкой.
  • Плановые хирургические операции временно приостановлены. Проводятся только ургентные.
  • Телефоны для справки: +38 032 295 70 75, +38 032 295 37 77.
  • Запись на прием +38 032 295 70 70.
  • Адрес: Львов, ул. Я. Гашека, 2а.

Тернопольский областной онкологический диспансер

  • Работает в штатном режиме. Пациенты с онкологией могут получить необходимую медицинскую помощь – химиотерапию, радиологическое лечение, хирургические операции.
  • Телефон: +38 (0352) 26-84-08
  • Адрес: Тернополь, ул. Романа Купчинского, 8

Буковинский клинический онкологический центр

  • Работает в штатном режиме. Пациенты с онкологией могут получить всю необходимую медицинскую помощь – химиотерапию, радиологическое лечение, хирургические операции.
  • Чтобы записаться на прием, звонить по телефону +3 0372 547 650
  • Адрес: Черновцы, ул. Героев Майдана, 242

Закарпатский противоопухолевый центр

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  • Работает в штатном режиме – пациенты получают химиотерапевтическое и радиологическое лечение, хирургические операции.
  • Телефон: +3 (0312) 63-90-24
  • Адрес: Ужгород, ул. Бродлаковича, 2

Прикарпатский клинический онкологический центр Ивано-Франковского областного совета

  • Пациенты получают химиотерапевтическое и радиологическое лечение.
  • Плановые операции пока не проводятся.
  • Телефоны колцентра: 099 302 95 89, 067 566 42 63
  • Адрес: Ивано-Франковск, ул. Медицинская, 17

Хмельницкий областной противоопухолевый центр

  • Медучреждение проводит плановые консультации, химиотерапию и радиотерапию.
  • Чтобы уточнить детали по приему, обращаться по телефонам: +3 (0382) 65-82-85, 096 065-82-85.
  • Адрес: Хмельницкий, ул. Пилотская, 1

Волынский областной медицинский центр онкологии

  • По состоянию на 28 февраля есть возможность принимать пациентов из других регионов.
  • Пациенты получают химиотерапевтическое и радиологическое лечение.
  • Плановые хирургические операции временно приостановлены. Проводятся только ургентные.
  • Наличие лекарств следует уточнять по телефону или на сайте медучреждения https://vood.com.ua/contacts
  • Телефон для справок +38 (0332) 26-07-79.
  • Адрес: Луцк, ул. Тимирязева, 1

Ровенский областной противоопухолевый центр

  • Пациенты получают химиотерапевтическое и радиологическое лечение, а также амбулаторные консультации и диагностику.
  • Проводятся только срочные операции.
  • Детали уточнять по телефонам колцентра: +3 (0362) 63-45-82, 096-122-33-22, 067-560-18-76
  • Адрес: Ровно, ул. Александра Олеся, 12.

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