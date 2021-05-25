Падение воздушного шара в Каменце-Подольском: причина трагедии

В полиции определились с окончательной версией падения воздушного шара в Хмельницкой области

В падении воздушного шара вблизи Каменец-Подольского виновата погода. Такова основная версия полиции.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Копы считают, что ветер был настолько сильный, что даже опытный пилот не смог совершить посадку. Сейчас он и еще четверо пассажиров с переломами в больнице.

"Все пассажиры в трезвом состоянии, все заключения экспертизы на каждого пассажира уже есть по уголовному делу. Включая пилота", – сказал начальник управления ГУНП в Хмельницкой области Руслан Герасимчук.

Как известно, в селе Кульчиевцы упал воздушный шар с людьми. Корзину занесло на кладбище, она разбила памятники, а люди выпадали на ходу. 53-летний житель Прилук погиб, еще четверо пассажиров получили серьезные ранения.

Очевидица трагедии Татьяна Шельварчук-Прядийчук в комментарии "Сегодня" рассказала, что летательный аппарат начало заносить в разные стороны еще до падения .