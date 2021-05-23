Крушение воздушного шара в Каменец-Подольском – все подробности трагедии (фото)

В Каменец-Подольском потерпел крушение воздушный шар. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Кульчиевцы, недалеко от Каменца-Подольского, упал воздушный шар с людьми. В результате трагедии один человек погиб, еще четверо получили серьезные ранения. "Сегодня" собрали все, что известно.

Как произошло падение

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Инцидент случился во время ежегодного фестиваля воздушных шаров, который проходит с 21 по 23 мая в Каменце-Подольском.

Вечером 22 мая воздушный шар, пролетая над линией высоковольтных передач, задел провода, что привело к опрокидыванию корзины, в которой находились люди.

Фото: vk-kp

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Правоохранители, медики и спасатели прочесали место крушения и обнаружили пять человек. Все они получили серьезные травмы – два человека с переломами госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу, еще троих скорые развезли по травмпунктам.

Еще одному пассажиру, который упал в районе местного кладбища, врачи помочь так и не смогли.

Что говорят в полиции

В Национальной полиции подтвердили гибель одного человека в результате падения шара. Как удалось выяснить "Сегодня", это 53-летний житель Прилук.

"На борту находились двое жителей города Хмельницкий, жительница города Подольский, также супруги из Прилук. К сожалению, мужчина из Прилук, которому было 53 года, погиб на месте события. Другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести", – рассказали в пресс-службе полиции.

Реклама Крушение воздушного шара в селе Кульчиевцы. Фото: коллаж "Сегодня"

Свидетель рассказала жуткие подробности

Очевидица трагедии Татьяна Шельварчук-Прядийчук в комментарии "Сегодня" рассказала, что летательный аппарат начало заносить в разные стороны еще до падения. Вероятно, причиной этому стал сильный ветер.

"Я лично видела, как во время полета одна сторона шара сплющилась, и он стал похож на яйцо, корзину трясло в разные стороны из-за внезапно начавшегося ветра. В это время позвонил сосед и рассказал, что шар пролетел уже над его домом, а люди в корзине изо всех сил кричали: "Спасайте!" Затем появилась информация, что шар начал падать в овраг, туда, где когда-то был пруд. Мы быстро сели в машину и погнали туда", – отметила она.

По словам женщины, благодаря соседям стала понятна хронология трагедии – шар начал падать в районе местного кладбища, а потом зацепился за деревья.

"Сначала на кладбище из корзины выпал один человек, ему вроде бы оторвало руку. Несмотря на это мужчина нашел силы выйти на дорогу и кричать о помощи. Второй выпал также на кладбище, но упал на памятник, ударился головой и умер. Кстати, теперь на кладбище из-за аварии с шаром разбиты 15 памятников. Третий человек выпал из корзины в тот момент, когда корзина ударилась о нашу яблоню. Корзину подбросило вверх в тот момент. Этот человек выпал прямо у нас на улице. Четвертый выпал у соседа в огороде, он, по предварительной информации, сломал обе ноги", – сказала Татьяна.

По словам местных жителей, окончательно шар остановился только когда сломал три сосны.