Паразитами аж кишит: журналисты "Сегодня" проверили водоемы – результаты шокируют

Даже когда отдыхающие знают о грязной воде и что там может быть кишечная палочка – их это не останавливает

На украинских пляжах становится все опаснее. Коллаж "Сегодня"

Более 80 водоемов в Украине не пригодны для купания. В воде кишечная палочка, предупреждают в Центре общественного здоровья. Образцы специалисты отбирали как в реках, так и в море. Новости "Сегодня" провели рейды на пляжах в Черновцах, Сумах, Кропивницком и Черкассах – результаты исследований воды шокировали.

По состоянию на сегодняшний день не стоит отдыхать на 15 пляжах Донецкой области, 14 – Запорожской области. В черном списке также семь водоемов Николаевской области, 13 морских пляжей в Одесской и 19 – в Херсонской области. В столице опасно купаться вообще на всех пляжах, потому что вода цветет. Большинство рек и озер в Украине кишат бактериями и паразитами.

Вдоль берега реки Прут в Черновцах обустроили пляж, единственный в городе. Для отдыха есть все необходимое. Но вот плавать здесь, а тем более нырять – категорически нельзя. В этом месте воду из реки для исследований специалисты отбирают дважды в месяц. За все лето анализы ни разу не показали нормы – купаться запрещено! В воде кишечная палочка, таблички о запрете – повсюду, но они мало кого беспокоят.

Нельзя поплавать и в Сумах. Хотя с водоемами здесь повезло – через город протекает пять рек, есть озеро. Но среди такого водного разнообразия ни одного пляжа. Показатель воды лаборатория отбирает в четырех водоемах. Выводы неутешительные – повсюду паразиты.

"Человек говорит: "Так я купаюсь, я же не пью, не заглатываю воду. Оно так, но если попадет...", – говорит врач по коммунальной гигиене Сумского областного центра профилактики болезней.

Несмотря на запрет, не боятся купаться и в Кропивницком. Людей не останавливают даже предупреждения спасателей: послушали, согласились и снова в воду. Пляж грязный, берег покрыт водорослями, лежит чей-то сапог, дохлая рыба, но отдыхающих это не останавливает.

В Черкассах горожане более осмотрительны. Уверяют "Сегодня": в воду не лезут, потому что противно. Люди говорят, что в ту воду заходить страшно, она грязная, боятся подцепить инфекцию. Любопытно, что цвет не самое худшее. Госпотребслужба предупреждает – водоем загрязнен сточными водами. Количество вирусных частиц в пробах в пять раз больше нормы. Если такую воду случайно проглотить, можно попасть в больницу.

"Несет угрозу возникновения тех самых острых кишечных инфекций, разного рода паразитарных болезней. То есть отдых может закончиться такими проблемами в состоянии здоровья", – сказал начальник Управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпотребслужбы в Черкасской области Владимир Папач.

Альтернатива городским пляжам в Черновцах, Сумах, Кропивницком и Черкассах – лишь частные бассейны. Но удовольствие это не из дешевых – от 300 гривен в день с человека.

Ранее мы уже писали, чем опасно цветение воды в реках и море. Зеленая тина, которую часто можно увидеть вблизи пляжа, не так уж безобидна – может вызвать серьезные проблемы у человека, особенно если попадет в рот.

А недавно на пляжах в Бердянске выросли горы водорослей. К прибрежной линии прибило тонны морской зеленой травы, из-за которой войти в море для отдыхающих стало весьма проблематично.