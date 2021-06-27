Сыпь, диарея, волдыри: чем опасны зацветшие водоросли в реках и море

Зеленая тина, которую часто можно увидеть вблизи пляжа, не так уж безобидна – может вызвать серьезные проблемы у человека, особенно если попадет в рот

Сине-зеленые водоросли, которыми каждое лето покрывается Днепр в Киеве или даже Черное море вблизи берегов, могут нести опасность для человеческого организма. Об этом говорится в нашей статье Чем опасно цветение водорослей для человека.

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Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta) – это одноклеточные водоросли, которые встречаются почти во всех континентальных водоемах и водотоках мира.

В Центре общественного здоровья говорят, что сине-зеленые водоросли не являются инфекционными агентами и не размножаются в организме человека. Но по данным Всемирной организации здравоохранения, их связывают с болезнями в различных частях всего мира, в т. ч. Северной и Южной Америке, Африке, Австралии, Европе (Скандинавии), Азии (Китае).

После купания в воде в период цветения сине-зеленых водорослей могут проявляться различные симптомы:

кожные высыпания по всему телу;

зуд;

аллергическая реакция (например, астма);

покраснение кожи, слизистой оболочки глаз и носа;

сыпь и волдыри вокруг рта и носа.

Если проглотить такую воду, возможны:

повышение температуры;

боли в животе;

тошнота и рвота;

диарея;

боль в горле;

головная боль;

боль в мышцах и суставах;

волдыри во рту;

возникновение заболевания печени;

возникновение заболевания почек.

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Токсины цианобактерий могут вызывать нейродегенеративные заболевания, в том числе:

болезнь Альцгеймера;

болезнь Паркинсона;

боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).

Как сообщали новости "Сегодня", в Одессе отдыхающим не советуют купаться в море, поскольку там недавно зацвели водоросли. Специалисты нашли в воде токсичную бактерию. Эта микроводоросль поражает печень и нервную ткань.