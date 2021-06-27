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Висип, діарея, пухирі: чим небезпечні зацвілі водорості в річках і морі

27 червня 2021 18:42

Віталій Андронік , Сергій Мартинець

Зелена твань, яку часто можна побачити поблизу пляжу, не безпечна – може викликати серйозні проблеми у людини, особливо якщо потрапить до рота

Синьо-зелені водорості, якими щоліта вкривається Дніпро в Києві або навіть Чорне море поблизу берегів, можуть становити небезпеку для людського організму. Про це йдеться в нашій статті Чим небезпечне цвітіння водоростей для людини.

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Синьо-зелені водорості (Cyanophyta) – це одноклітинні водорості, які водяться майже у всіх континентальних водоймах і водотоках світу.

У Центрі громадського здоров'я кажуть, що синьо-зелені водорості не є інфекційними агентами і не розмножуються в організмі людини. Але за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, їх пов'язують з хворобами у різних частинах усього світу – у Північній і Південній Америці, Африці, Австралії, Європі (Скандинавії, Азії (Китаї).

Після купання в воді у період цвітіння синьо-зелених водоростей можуть виникнути різні симптоми :

  • шкірні висипи по всьому тілу;
  • свербіж;
  • алергічна реакція (наприклад, астма);
  • почервоніння шкіри, слизової оболонки очей та носа;
  • висипи та пухирі навколо рота й носа.

Якщо проковтнути таку воду, можливе таке:

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  • підвищення температури;
  • біль у животі;
  • нудота і блювання;
  • діарея;
  • біль у горлі;
  • головний біль;
  • біль у м’язах і суглобах;
  • пухирі в роті;
  • виникнення захворювання печінки;
  • виникнення захворювання нирок.
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Токсини ціанобактерій можуть викликати нейродегенеративні захворювання, зокрема:

  • хворобу Альцгеймера;
  • хворобу Паркінсона;
  • бічний аміотрофічний склероз (хвороба Лу Геріга).

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Одесі відпочивальникам не радять купатися у морі, оскільки там нещодавно зацвіли водорості. Фахівці знайшли у воді токсичну бактерію. Ця мікроводорость вражає печінку і нервову тканину.

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