Висип, діарея, пухирі: чим небезпечні зацвілі водорості в річках і морі

Синьо-зелені водорості, якими щоліта вкривається Дніпро в Києві або навіть Чорне море поблизу берегів, можуть становити небезпеку для людського організму. Про це йдеться в нашій статті Чим небезпечне цвітіння водоростей для людини.
Синьо-зелені водорості (Cyanophyta) – це одноклітинні водорості, які водяться майже у всіх континентальних водоймах і водотоках світу.
У Центрі громадського здоров'я кажуть, що синьо-зелені водорості не є інфекційними агентами і не розмножуються в організмі людини. Але за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, їх пов'язують з хворобами у різних частинах усього світу – у Північній і Південній Америці, Африці, Австралії, Європі (Скандинавії, Азії (Китаї).
Після купання в воді у період цвітіння синьо-зелених водоростей можуть виникнути різні симптоми :
- шкірні висипи по всьому тілу;
- свербіж;
- алергічна реакція (наприклад, астма);
- почервоніння шкіри, слизової оболонки очей та носа;
- висипи та пухирі навколо рота й носа.
Якщо проковтнути таку воду, можливе таке:
- підвищення температури;
- біль у животі;
- нудота і блювання;
- діарея;
- біль у горлі;
- головний біль;
- біль у м’язах і суглобах;
- пухирі в роті;
- виникнення захворювання печінки;
- виникнення захворювання нирок.
Токсини ціанобактерій можуть викликати нейродегенеративні захворювання, зокрема:
- хворобу Альцгеймера;
- хворобу Паркінсона;
- бічний аміотрофічний склероз (хвороба Лу Геріга).
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Одесі відпочивальникам не радять купатися у морі, оскільки там нещодавно зацвіли водорості. Фахівці знайшли у воді токсичну бактерію. Ця мікроводорость вражає печінку і нервову тканину.