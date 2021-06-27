Висип, діарея, пухирі: чим небезпечні зацвілі водорості в річках і морі

Зелена твань, яку часто можна побачити поблизу пляжу, не безпечна – може викликати серйозні проблеми у людини, особливо якщо потрапить до рота

Синьо-зелені водорості, якими щоліта вкривається Дніпро в Києві або навіть Чорне море поблизу берегів, можуть становити небезпеку для людського організму. Про це йдеться в нашій статті Чим небезпечне цвітіння водоростей для людини.

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Синьо-зелені водорості (Cyanophyta) – це одноклітинні водорості, які водяться майже у всіх континентальних водоймах і водотоках світу.

У Центрі громадського здоров'я кажуть, що синьо-зелені водорості не є інфекційними агентами і не розмножуються в організмі людини. Але за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, їх пов'язують з хворобами у різних частинах усього світу – у Північній і Південній Америці, Африці, Австралії, Європі (Скандинавії, Азії (Китаї).

Після купання в воді у період цвітіння синьо-зелених водоростей можуть виникнути різні симптоми :

шкірні висипи по всьому тілу;

свербіж;

алергічна реакція (наприклад, астма);

почервоніння шкіри, слизової оболонки очей та носа;

висипи та пухирі навколо рота й носа.

Якщо проковтнути таку воду, можливе таке:

підвищення температури;

біль у животі;

нудота і блювання;

діарея;

біль у горлі;

головний біль;

біль у м’язах і суглобах;

пухирі в роті;

виникнення захворювання печінки;

виникнення захворювання нирок.

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Токсини ціанобактерій можуть викликати нейродегенеративні захворювання, зокрема:

хворобу Альцгеймера;

хворобу Паркінсона;

бічний аміотрофічний склероз (хвороба Лу Геріга).

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Одесі відпочивальникам не радять купатися у морі, оскільки там нещодавно зацвіли водорості. Фахівці знайшли у воді токсичну бактерію. Ця мікроводорость вражає печінку і нервову тканину.