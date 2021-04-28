Пасха и майские на карантине: Шмыгаль рассказал, будут ли новые ограничения

В ближайшие недели или даже дни смогут ослабить карантин еще несколько регионов

Карантин в Украине на пасхальные и майские праздники ужесточать не будут. Планируется лишь усилить контроль за соблюдением обычных карантинных правил. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он попросил украинцев прислушиваться к рекомендациям Минздрава и к церковным пастырям относительно соблюдения санитарных норм и праздновать Пасху дома.

"Правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Но усилим меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего речь идет о социальной дистанции ​​и масочном режиме", – сказал Шмыгаль.

Также глава правительства напомнил, что за прошедшую неделю сразу три области вышли из красной зоны карантина – Черновицкая, Львовская и Одесская.

"Фактически по всем областям мы видим снижение количества новых случаев (коронавируса) и госпитализаций. Еще несколько регионов в ближайшие недели или даже дни смогут ослабить карантин", – подчеркнул он.

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