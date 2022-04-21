Пасха во время войны: как будут работать церкви и где освятить паску

В этом году Пасху украинцы отметят по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня
В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля 2022 года. Дополнительных выходных на Пасху в этом году не будет. 25 апреля – будет обычным рабочим днем, работа в который оплачивается в обычном порядке. Сайт "Сегодня" решил выяснить, как можно в условиях войны освятить пасхи.
Национальная полиция Украины сообщила, что церкви, в тех регионах страны, где будет действовать комендантский час, будут закрыты – это касается и ночи на Пасху, 24 апреля.
Там, где действует комендантский час, освящение пасхальных корзин будет проводиться на прилегающей к храмам территории или 23 апреля в течение дня и вечером, или утром 24 апреля, после завершения комендантского часа.
Пасхальная служба — 2022: трансляции
В объявлении Министерства культуры и информационной политики Украины сказано, что трансляции богослужений будут проходить на каналах, вовлеченных в Национальный телемарафон единых новостей #UAразом, и на канале UA:КУЛЬТУРА.
Россия отказалась от пасхального перемирия
Россия отказалась установить пасхальное перемирие. Представитель РФ заявил, что перемирие нужно для того, чтобы украинские военные якобы смогли перегруппироваться. Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", – написал он, опубликовав видео выступления представителя России.
Пасха 2022 в Украине
- В связи с тем, что в Украине действует комендантский час, ночных богослужений на Пасху не будет, церкви будут закрыты до утра.
- Празднование Воскресения Христова у православных в 2022 году будет на неделю позже, чем у католиков – 24 апреля.
- 23 апреля завершится Великий пост, который длится 7 недель начиная с 7 марта.
- В связи с военным положением в Украине в 2022 году отменены дополнительные выходные на Пасху и майские праздники.
- Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявлял, что российские оккупанты готовят провокации с обстрелом храмов.