Пасмурно и снег: какая будет погода в Украине 19 декабря (карта)

Температура в течение суток 0-2° тепла. Коллаж "Сегодня"

Воскресенье в Украине будет пасмурным и снежным. Практически по всей территории страны будет снег. Только на юге осадков не ожидается.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Погода в регионах

Синоптики прогнозируют погоду без осадков, лишь в северо-восточной части небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололед. Ночью и утром в западных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем на западе страны и юге Одесской области 1-6° тепла).

В Киеве на Николая, 19 декабря, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

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