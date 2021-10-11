Пассажирский поезд Бахмут-Львов сбил комбайн на железнодорожном переезде (фото)

Пассажирский поезд сбил комбайн на железнодорожном переезде. / Фото: Коллаж: Сегодня

На участке Фастов-Житомир произошла авария на железнодорожном переезде. Комбайн John Deere попал под пассажирский поезд.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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ДТП произошло 11 октября в 15:12. По предварительной информации, водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд №141 Бахмут – Львов.

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Пассажирский поезд столкнулся с комбайном. Фото: УЗ

Что с пассажирами?

В результате столкновения поврежден локомотив поезда и шесть вагонов. Но пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.

Пассажиров из вагонов, в которых от столкновения разбились окна, пересадили на другие места в поезде.

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На месте работает полиция, и из-за следственных действий поезд задержался на 2 часа 28 минут. Задержек других рейсов не было.

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